Veľká slovenská priehrada odkrýva tajomstvá z minulosti, hladina vody je mimoriadne nízko. Obyvatelia majú obavy

Jedna z najväčších slovenských priehrad rozprestierajúca sa pod malebnými Tatrami na svojom dne ukrýva pozostatky osídlení, ktoré svojho času obývali viac ako štyri tisícky ľudí. Dnes už ide iba o akési historické tajomstvá, ktoré vodná priehrada väčšinu času ukrýva. Niektoré z nich sa však vplyvom počasia občas dostanú na povrch.

Článok pokračuje pod videom ↓

Platí to aj v týchto dňoch, kedy je hladina Liptovskej Mary mimoriadne nízka. Takpovediac suchou nohou sa vedia návštevníci dostať takmer do štvrtiny priehrady a hladina klesla oproti svojmu maximálnemu stavu približne o 12 metrov. Informuje o tom portál MY Liptov.

Ako však upozorňujú odborníci, nejde o žiadny neštandardný jav. V týchto mesiacoch je pokles vodného stavu prirodzený, obavy obyvateľov však pretrvávajú.

Aj počas minulých rokov sa mohli miestni prejsť po historickej ceste, ktorá kedysi spájala obce s Liptovským Mikulášom či Ružomberkom. Dlažobné kocky, ktoré ju lemovali, ale tiež základy starých zatopených obydlí sú v týchto dňoch jasne viditeľné. Liptovská Mara je totiž aktuálne naplnená na 44 percent celkového objemu.

Odborníci sú pripravení aj na kritický scenár

„Počas zimy, kedy je prirodzene menej dažďových zrážok v povodí a do nádrže sa obvykle dostáva menej vody, postupne klesá aj výška hladiny v nádrži,“ vysvetlil pre portál Marián Bocák, hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku.

Príčinou nízkych stavov hladín nádrží je suché obdobie a nedostatočný prítok do nádrží. To sa štandardne menilo po zime s príchodom teplejších dní, nakoľko došlo k topeniu snehu a zvýšeným zrážkam.

Obyvatelia sa však v súčasnosti obávajú toho, že úbytok vody nebude mať čo zaplniť. Narážajú tým na fakt, že tohtoročná zima je veľmi suchá a sneh chýba aj vo vyššie položených oblastiach. Odborníci sú si terajšieho stavu vedomí, no opakujú, že nejde o nič mimoriadne a podobne suché zimy tu už boli. Vodohospodári sú zároveň pripravení aj na kritickejší scenár.

„V prípade pretrvávajúceho suchého obdobia, ktoré sme tu už v minulosti mali a pravdepodobne aj budeme mať, to môže znamenať v krajnom dôsledku obmedzenie zabezpečovania potrieb ako sú rekreácia, rybolov či odbery vôd pre závlahy súkromným osobám,“ dodal pre MY Liptov Bocák.