Vedcom sa podarilo niečo nevídané. Prvýkrát majú v rukách dôkaz, že v spánku dokážeme robiť túto úžasnú vec

Napriek tomu, že vedci skúmajú spánok už desaťročia, stále predstavuje do značnej miery záhadu. Odborníci sa snažia prísť na to, prečo vlastne spíme a aké procesy v ľudskom tele a v mysli počas spánku prebiehajú. Teraz sa im podarilo dostať o krok bližšie k dôležitým odpovediam.

Článok pokračuje pod videom ↓

Mozog sa počas spánku učí

Spánok je príznačný nielen pre ľudí, ale pre veľkú časť živých organizmov. Ako píše portál Science Times, pre ľudské telo má spánok množstvo benefitov. Pomáha nám spracovať stres a usporiadať si myšlienky pred ďalším náročným dňom. Aj keď sa ale vedci už desaťročia venujú tomu, prečo spíme, veľa aspektov spánku ostáva aj naďalej záhadou.

V rámci najnovšej štúdie publikovanej v časopise JNeurosci odborníci prezradili, že sa im podarilo objaviť prepojenie medzi spánkom a učením. Autor štúdie, Daniel Rubin, hovorí, že už predtým analýza mozgu spiacich zvierat ukázala, že počas spánku dochádza k tzv. prehrávaniu.

Podľa odborníkov je to spôsob, akým mozog ukladá do pamäti nové informácie. Napríklad, ak sa myš cez deň učí prejsť cez bludisko, aktivuje sa určitý súbor neurónov. Rovnaký súbor neurónov sa ale neskôr aktivuje aj počas spánku. Podľa Technology Networks je to dôležitý proces, ktorý nám pomáha presúvať nové informácie z krátkodobej do dlhodobej pamäti.

Vedci majú v rukách prvý jasný dôkaz

Až doteraz bol ale tento proces pozorovaný len u zvierat a vedcov zaujímalo, či k nemu dochádza aj u ľudí. Dúfali, že vďaka tomu sa im podarí napríklad zistiť, ako pomôcť ľuďom s neurologickými ťažkosťami po ochoreniach či úrazoch.

Súčasťou experimentu bol aj 36-ročný muž trpiaci tetraplégiou, čo znamená, že mal po poranení miechy ochrnuté všetky štyri končatiny. Pacient bol požiadaný, aby len za pomoci svojej mysle hral počítačovú hru (je totiž súčasťou aj inej klinickej štúdie, ktorá sa zameriava na prepojenie mozgu s počítačom).

Počas toho, ako hral pacient hru, sa aktivoval súbor neurónov. Neskôr počas spánku sa opäť aktivoval rovnaký súbor. Vedci tak majú v rukách prvý dôkaz svedčiaci o tom, že aj v kôre ľudského mozgu dochádza počas spánku k spomínanému prehrávaniu.