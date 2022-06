Rýchlejšie zaspíte, budete menej vystresovaní. Takéto výhody má spánok v spoločnej posteli podľa odborníkov

Samozrejme, ak sa partner v posteli rád rozťahuje alebo počas noci chrápe, či rozpráva zo spánku, nie je to jednoduché. Človek má chuť vziať si vankúš a paplón a presťahovať sa niekam inam. Podľa odborníkov má však spánok v spoločnej posteli s partnerom jednoznačne svoje výhody.

Menej stresu a úzkosti

Mozog sa nevypína ani uprostred hlbokého spánku a vníma, čo sa okolo nás deje. Ako píše portál Science Alert, registruje aj to, keď sa partner vedľa nás otočí, potiahne prikrývku alebo do nás nevedomky strčí. Napriek tomu sa však stane, že nás to nezobudí. V najnovšej štúdii vedci zistili, že ak spí vedľa nás náš partner, môžeme mať pocit, že sme sa vyspali lepšie, akoby sme boli v posteli sami.

To neplatí v prípade, ak spíte vedľa svojho dieťaťa. V takom prípade ľudí častejšie trápi nespavosť. Do štúdie, ktorej výsledky boli publikované v časopise Sleep, sa zapojilo 1 000 dospelých pracujúcich ľudí. Výsledky hovoria jasne. To, vedľa koho spíme, značne ovplyvňuje to, ako sa cítime ráno po zobudení.

Ľudia, ktorí zdieľajú posteľ s partnerom, sú ráno menej vyčerpaní a pociťujú menej stresu a úzkosti ako tí, čo spia sami. Nižšie je aj riziko, že bude človek trpieť depresiou alebo spánkovým apnoe. Zatiaľ nie je jasné, či za benefity môže vyššia kvalita samotného spánku alebo na človeka pozitívne vplýva vzťah s partnerom. Platí totiž, že po fyzickej, ale aj duševnej stránke sú na tom lepšie tí ľudia, ktorí sú zadaní v porovnaní s nezadanými.

Ovplyvňuje nás priveľa faktorov

Je ale takmer nemožné určiť, prečo je to tak. V každom momente nášho života nás totiž ovplyvňuje obrovské množstvo premenných. Navyše, v rámci spánkovej štúdie sa vedci spoliehali najmä na to, ako kvalitu spánku popisovali účastníci výskumu a to nie je niečo, čo sa dá jednoducho spoľahlivo odmerať. Samozrejme, nájde sa niekoľko štúdií, v rámci ktorých vedci kvalitu spánku hodnotili napríklad za pomoci pohybov očí.

Vedci prichádzajú aj s ďalšími zaujímavými zisteniami. Vedeli ste napríklad, že ak spíte v spoločnej posteli s partnerom, vaše pohyby sa synchronizujú? A zosúladia sa aj vaše spánkové cykly. Podľa odborníkov to súvisí s prosociálnym spávaním a pozitívnymi emóciami, ktoré voči partnerovi pociťujeme.

Štúdia publikovaná v časopise Sleep Science zas ukázala, že ak spíme s partnerom, zaspávame o niečo rýchlejšie, ako keď spíme osamote. Odborníci však dodávajú, že k týmto záverom došli na základe subjektívneho hodnotenia ľudí. Je teda možné, že účastníci výskumov si len myslia, že sa im spalo lepšie, aj keď to tak v skutočnosti nebolo.