Paltrow sa opäť podelila o viac informácií, ako je zdravé: Prezradila, či bol lepší milenec Brad Pitt alebo Ben Affleck

Gwyneth Paltrow nedávno prezradila, že si užíva najlepší sex svojho života a rozhodla sa ľuďom prostredníctvom Instargramu radiť, ako na to. Tentoraz sa podelila o detaily zo svojej minulosti, prehovorila o tom, akým milencom bol Brad Pitt či Ben Affleck.

Ako informuje CNN, oscarová herečka Gwyneth Paltrow vystúpila v podcaste Call Her Daddy. Reč prišla aj na jej vzťahy s ďalšími hereckými hviezdami, napríklad s Bradom Pittom, s ktorým sa zoznámila v roku 1995 na natáčaní filmu Sedem (Seven). Paltrow tvrdí, že šlo o bláznivú lásku na prvý pohľad. Dvojica sa dokonca aj zasnúbila, no k oltáru sa nedostala a ich cesty sa rozišli o dva roky neskôr.

V podcaste priznala, že spätne vidí, že na sebe ešte potrebovala zapracovať. Priznáva, že skutočne sama sebou sa stala, až keď mala 40 rokov. Keď sa s Pittom rozišli, mala úplne zlomené srdce. Teraz vie, že to bolo správne rozhodnutie, aj keď bolo veľmi ťažké.

Kto bol lepším milencom?

S Benom Affleckom mala pomerne turbulentný vzťah medzi rokmi 1997 až 2000. Paltrow tvrdí, že obaja sa skvele bozkávali, no je ťažké určiť, kto bol lepší milenec. Medzi ňou a Bradom bola nepopierateľná chémia, ako keď stretnete svoju životnú lásku. Ben však vraj bol excelentný po technickej stránke.

K obom mužom vraj stále prechováva pozitívne city, najmä k Pittovi. Paltrow nepopiera, že ho má stále veľmi rada a je to skvelý muž. Herečka sa v roku 2003 vydala za speváka Chrisa Martina, no ani s ním jej to nebolo súdené. Rozviedli sa v roku 2016 a o dva roky neskôr sa Paltrow vydala za producenta Brada Falchuka.