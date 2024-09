Valí sa k nám storočná povodeň: Krajiny sa pripravujú na najhoršie, takéto niečo tu už dlho nebolo

Počasie je témou posledných dní a v najbližších hodinách by malo prísť to najhoršie, pred čím nás meteorológovia už dlhšie varujú. Na besnenie sa okolité krajiny už poctivo pripravujú a odborníci hovoria o storočnej vode, píše iMeteo.

Obrovské množstvo dažďa sa očakáva v južných a východných Alpách a silné záplavy budú v Rakúsku, Poľsku a Česku. O nič lepšia nebude ani situácia v Nemecku. „Níž Anett/Boris sa formuje na južnej strane Álp a v najbližších dňoch sa presunie smerom do Českej republiky, kde spôsobí poriadny rozruch a prinesie veľmi výdatné zrážky hlavne do Česka, Poľska, ale aj do Álp, kde predpokladajú až dva metre snehu,“ informuje portál.

Niekde aj sneží

Na niektorých miestach v Nemecku sa očakáva 100 až 200 litrov na meter štvorcový. Vo vyšších polohách padá sneh. Na záplavy sa pripravuje aj Rakúsko, kde v Alpách výrazne sneží. Miestne železnice dokonca vydali na celý víkend cestovnú výstrahu, počnúc dneškom. Ľudí žiadajú, aby cestovali len v nevyhnutných prípadoch. Zrušili aj množstvo spojov.