Bude to horšie, než sa očakávalo: Slovensko sa zobudilo do extrémneho počasia, tu hrozia povodne

Na väčšine územia Slovenska treba v piatok (13. 9.) počítať s dažďom. Naďalej majú platiť výstrahy tretieho stupňa v okresoch Malacky, Senica, Skalica a Myjava. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

V Bratislavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji budú v niektorých okresoch platiť výstrahy druhého stupňa pred dažďom a v niektorých výstrahy prvého stupňa. V celom Banskobystrickom kraji platia v piatok výstrahy prvého stupňa, taktiež aj v okresoch Gelnica, Rožňava, Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa.

O pár hodín to začne

Celý Bratislavský a Trnavský kraj spolu s okresmi Myjava, Komárno, Nitra, Nové Zámky a Šaľa potrápi podľa meteorológov v piatok aj vietor. Priebežne tam platí výstraha prvého stupňa. Portál iMeteo píše, že dnes by u nás mohlo podľa nových predpovedí spadnúť viac zrážok, než sa pôvodne očakávalo.

„Na našom území by malo najviac zrážok spadnúť v oblasti Malých Karpát. Na severných stranách v oblasti Záhoria a Myjavy by zrážkový úhrn mohol prekročiť 150 mm,“ píše portál. Predpoveď je horšia najmä v povodí Dunaja. Dážď však bude až do dnešného dopoludnia pomerne pokojný a úhrny sa zatiaľ za posledný deň pohybujú maximálne okolo 40 milimetrov.

To sa však okolo 13:00 zmení a príde výrazná zrážková vlna, intenzívne by malo podľa odborníkov pršať asi do 18:00. „Zatiaľ čo za uplynulých 24 hodín spadlo na našom území maximálne 40 mm zrážok, tak nasledujúcich 24 hodín spadne 50 až 110 mm zrážok,“ spomína iMeteo. Najhoršia situácia dnes bude na západnom Slovensku.