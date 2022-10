Vakcína proti rakovine tu bude o pár rokov, tvrdia manželia, ktorí založili spoločnosť BioNTech. Už na nej pracujú

Manželský pár, ktorý sa podieľali na založení spoločnosti BioNTech, má veľký cieľ. Do roku 2030 by chcel predstaviť mRNA vakcínu proti niektorým druhom rakoviny. Spoločnosť sa stala známa najmä počas pandémie nového koronavírusu, keď v spolupráci s Pfizerom vytvorila mRNA vakcínu.

Už do 8 rokov

„Áno, cítime, že liek na rakovinu alebo na zmenu životov pacientov s rakovinou, je v našich rukách,“ povedala profesorka Özlem Türeciová v televíznom rozhovore pre britskú stanicu BBC.

Vakcína proti rakovine, ktorá by stavala aj na mnohých objavoch, ktoré vedci odhalili počas vývoja vakcíny proti chorobe COVID-19, by mohla byť podľa profesora Uğura Şahina dostupná už do 8 rokov.

Ako píše portál Science Alert, manželia veria, že sa tak stane ešte pred dosiahnutím roku 2030. Vakcínu už vyvíjajú a testujú a veria, že naučí telo rozpoznávať a napádať rakovinové bunky. Vakcínu vytvárajú pomocou technológie mRNA, ktorá predstavuje významný nástroj pri vývoji nových vakcín a tiež bola použitá pri vývoji vakcín proti covidu, a to už spomínanou spoločnosťou Pfizer-BioNTech a tiež spoločnosťou Moderna.

Vakcíny na mieru

Je jasné, že za vývojom vakcíny pre širokú populáciu a na mnohé druhy rakoviny bude ešte dlhá a ďaleká cesta. Manželia sa momentálne snažia vytvoriť vakcínu, ktorá by bola vytvorená „na mieru“ pacientovi, ktorý už rakovinu má a podstupuje zákrok.

„Cieľom, ktorý máme, je použiť prístup individuálnej vakcíny, aby sme zaistili, že priamo po operácii dostanú pacienti personalizovanú vakcínu vyrobenú iba pre nich a my stimulujeme imunitný systém, aby T-bunky v tele pacienta začali napádať konkrétny druh rakoviny, s ktorým pacient bojuje,“ vysvetlili Şahin. Vakcína by tak bola doplnkovou liečbou a bojovala by s nádormi v tele či s jeho zbytkami, ktoré by napríklad operatívne nebolo možné odstrániť.

Türeciová na otázku moderátorky, či existuje šanca, že by vakcína nefungovala, odpovedá, že si to nemyslí. „Všetko, čo sme sa naučili o imunitnom systéme a o tom, čo dosiahneme vakcínou proti rakovine, v zásade ukazuje, že dokážeme vyvolať a nasmerovať T-bunky a tie rakovinu zabijú.“

Taktiež povedala, že sa ešte uvidí, ako by lekári kombinovali vakcínu s rôznymi typmi lekárskych zásahov, aby sa zabezpečilo vyliečenie pacienta.

„Každý krok a každý pacient, ktorého vyliečime v týchto štúdiách rakoviny, nám pomáha lepšie pochopiť, proti čomu bojujeme a ako tento boj vyhrať,“ povedala profesorka.