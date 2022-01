Dve tretiny vedľajších účinkov nespôsobuje očkovanie, ale nocebo efekt. Tvrdí najnovšia štúdia

Tie sa môžu objaviť aj po podaní vakcíny proti koronavírusu. Medzi tie najbežnejšie patrí napríklad bolesť hlavy, zvýšená teplota či únava. Odborníci však prichádzajú so šokujúcimi zisteniami. Až dve tretiny príznakov v skutočnosti nezapríčinila samotná vakcína, ale tzv. nocebo efekt.

Až dve tretiny ľudí pociťujú následky nocebo efektu

Viac ako dve tretiny vedľajších účinkov po očkovaní proti koronavírusu nespôsobuje samotná vakcína. Podľa štúdie publikovanej v časopise Jama Network Open nepríjemné príznaky zapríčiňuje nocebo efekt, čo je opak placebo efektu. Vedci analyzovali dáta z 12 klinických štúdií týkajúcich sa vakcíny proti koronavírusu. Ukázalo sa, že po prvej dávke bol nocebo efekt zodpovedný za nepríjemné príznaky v 76 % prípadoch, po druhej dávke zas v 52 % prípadov.

Nocebo efekt, teda očakávanie bolesti, sa dostaví zvyčajne následkom úzkosti a strachu z očkovania. Týka sa najmä miernejších príznakov, ako je napríklad spomínaná bolesť hlavy či krátkodobý pocit vyčerpanosti, informuje portál The Guardian. Odborníci si myslia, že vplyv nocebo efektu by bol menej badateľný, keby boli ľudia informovaní a vedeli o ňom. Zredukoval by sa tak strach z toho, že sa bolesť, zvýšená teplota či únava dostavia a ich výskyt by bol menej pravdepodobný.

Je to podobné, ako v prípade placebo efektu. Ak lekár pacientovi povie, že liek bude pravdepodobne účinkovať do 24 hodín a čoskoro sa mu uľaví od bolesti, človek naozaj čoskoro pocíti úľavu. Ak však zdravotník pri podaní vakcíny vymenúva všetky nepríjemné vedľajšie účinky, ktoré sa môžu dostaviť, je pravdepodobné, že sa naozaj dostavia. Práve vyčerpanie, bolesť hlavy či zvýšená teplota sa najčastejšie spomínajú aj v informačných letákoch.

Bolesť očakávame aj tam, kde sa dostaviť nemusí

Ako si môžu byť vedci istí, že človek pociťuje účinky nocebo efektu? V rámci klinických štúdií sa časti účastníkov vždy podáva skutočný liek a časti účastníkov zase placebo v podobe soľného roztoku. Avšak aj u ľudí, ktorí užili placebo, sa môžu objaviť spomínané vedľajšie účinky. Štúdia sa v tomto prípade zaoberala len miernymi vedľajšími účinkami, nie ojedinelými a závažnými, ako sú napríklad krvné zrazeniny či zápal srdcového svalu.

Čo sa týka výskumov, až 35 % ľudí v skupine, ktorým bolo podané placebo, pociťovali po prvej dávke bolesti hlavy a vyčerpanie. U 16 % ľudí sa objavil opuch, bolesť a začervenanie v mieste vpichu. U ľudí, ktorým bola podaná skutočná vakcína, nocebo efekt úradoval po prvej dávke častejšie, a to až v 46 % prípadov.

Po druhej dávke bol výskyt nocebo efektu (62 %) dvakrát vyšší v skupine ľudí, ktorým bola podaná skutočná vakcína v porovnaní s ľuďmi, ktorým bolo podané placebo (32 %). Či už však ide o vedľajšie účinky po podaní vakcíny alebo samotný nocebo efekt, je potrebné vykonať ďalšie výskumy.