V rukách má DNA a údaje miliónov ľudí: Biotechnologickej spoločnosti hrozí krach, citlivé dáta sa môžu ocitnúť v ohrození

Bolo obrovským zlomom, keď polícia mohla začať používať na dolapenie zločincov testovanie DNA. Veda sa odvtedy posunula takými míľovými krokmi, že ľudia si súpravu na testovanie môžu aj sami kúpiť, a tak sa dozvedieť o sebe mnoho zaujímavostí. Najznámejšej biotechnologickej spoločnosti, ktorá takéto testovanie umožnila, ale hrozí krach. Čo bude s údajmi, ktoré nazhromaždila?

Bol to vynález roka

Ako informuje Science Alert, od svojho založenia pred takmer dvadsiatimi rokmi sa spoločnosť 23andMe rozrástla na jednu z najväčších biotechnologických spoločností na svete. Vo svojich začiatkoch v roku 2006 si za testovanie pýtala 999 dolárov (približne 926 eur), neskôr si ale súpravu bolo možné kúpiť len za 79 dolárov (73 eur). V roku 2008 dokonca testovacia súprava vyhrala ocenenie „vynález roka“.

Milióny ľudí využili možnosť objednať si testovaciu súpravu a poslať vzorku svojich slín do laboratória. O niekoľko týždňov boli výsledky hotové a ľudia sa mohli dozvedieť viac o svojom zdraví a predispozíciách, o svojom pôvode, ale aj ďalšie veci, ako sú preferencie potravín.

Ľudí to zaujalo natoľko, že do roku 2015 možnosť otestovať sa využilo milión zákazníkov. Firma vstúpila na burzu v roku 2021 a cena jej akcií spočiatku prudko stúpala. Spoločnosť tvrdí, že do roku 2024 DNA test podstúpilo 14 miliónov ľudí. Traja najväčší hráči v tomto smere – 23andMe, AncestryDNA a MyHeritage – spolu nazhromaždili genetické údaje od takmer 50 miliónov ľudí po celom svete. Okrem toho existuje mnoho menších spoločností s rovnakým zameraním.

Po úspechu prišiel pád

Spoločnosť 23andMe zaznamenala po svojom vstupe na burzu v roku 2021 prudký pád. Jej hodnota klesla o viac ako 97 %. V roku 2023 zas došlo k veľkému úniku údajov, ktorý sa dotkol takmer 7 miliónov používateľov. Ľudia podali hromadnú žalobu a spoločnosť musela zaplatiť 30 miliónov dolárov (takmer 28 miliónov eur).

Teraz jej hrozí krach a ľudia majú obavy, čo bude so všetkými údajmi, ktoré 23andMe nazhromaždila. Generálna riaditeľka Anne Wojcicki sľúbila, že urobí všetko pre ochranu súkromia zákazníkov. Keď sa ľudia prihlásia na test 23andMe, spoločnosť ich ubezpečuje, že ich súkromie je na prvom mieste. Sľubuje, že nikdy neposkytne údaje zamestnávateľom, poisťovniam alebo verejným databázam bez ich súhlasu.

Je potrebné zvážiť riziká

Spotrebiteľ má možnosť rozhodnúť sa, či si spoločnosť môže ponechať vzorku slín a či sa genetické a iné údaje môžu použiť vo výskume. Štyria z piatich ľudí, ktorí si zakúpili test, s touto možnosťou súhlasili. Je však jasné, že spoločnosť využíva údaje ľudí rôznymi spôsobmi, napríklad ich zdieľa s poskytovateľmi služieb. A čo je možno najdôležitejšie, ak zbankrotuje alebo sa predá, informácie ľudí môžu byť tiež sprístupnené, predané, alebo prevedené. Hovorca spoločnosti sa ale vyjadril, že Wojcicki je naozaj odhodlaná údaje používateľov ochrániť.

Experti si myslia, že riziko je vždy rovnaké, bez ohľadu na to, či spoločnosť krachuje alebo nie, no ak sa chcú ľudia ochrániť, to najlepšie riešenie je vymazať svoj používateľský profil. Tento krok vyradí človeka z akéhokoľvek budúceho výskumu a zabezpečí likvidáciu vzorky slín. Ak však už údaje boli použité vo výskume, nie je možné to zvrátiť. Navyše, aj keď vymažete svoje konto, 23andMe si ponechá informácie vrátane genetických údajov, dátumu narodenia či pohlavia.

Kúpa DNA súpravy sa môže zdať zábavná a obohacujúca. V mnohých prípadoch tieto testy pomohli ľuďom spojiť sa so stratenou rodinou, alebo lepšie porozumieť sebe a svojmu zdraviu. Je však potrebné myslieť nielen na výhody, ale aj riziká. Napríklad, nie každý musí zvládnuť zlé správy o svojom zdraví a vďaka testu až 1 z 20 ľudí príde na to, že ľudia, ktorých považoval za svojich biologických rodičov, nimi v skutočnosti nie sú.