Zomrel na nevyliečiteľné ochorenie: Po smrti mladého muža jeho rodina odhalila niečo šokujúce, nikto to nečakal

Ľudia si neraz myslia, že tí, ktorí trpia rôznymi nevyliečiteľnými ochoreniami, nemajú v podstate žiadnu kvalitu života. Opak ale môže byť pravdou. Dôkazom je Mats Steen, ktorý, žiaľ, zomrel, keď mal len 25 rokov. Jeho život bol ale omnoho pestrejší, ako jeho rodina vôbec tušila.

Rodičia si mysleli, že je osamelý

Ako píše Mail Online, Mats Steen v posledných rokoch svojho života takmer nevychádzal z domu. Bojoval totiž s Duchennovou svalovou dystrofiou (DMD), zriedkavým ochorením, ktoré spôsobuje degeneráciu svalov. Zomrel, keď mal len 25 rokov. Jeho rodičia Trude a Robert si po celý čas mysleli, že žil veľmi osamelým životom. Keď ale Matsovo úmrtie oznámili čitateľom jeho blogu, ostali nesmierne šokovaní.

Mysleli si, že ľútosť vyjadrí len pár ľudí. Začali im ale chodiť správy od stoviek cudzincov, ktorí, zdá sa, Matsa poznali veľmi dobre. Ukázalo sa, že v online svete sa ich syn tešil popularite a prostredníctvom online hier žil veľmi bohatý sociálny život. Vo virtuálnom svete dokonca zažil aj flirtovanie, rande a bozk, ktorý bol natoľko intenzívny, že ho Mats vo svojom blogu popísal ako takmer skutočný.

Vybudoval si komunitu, kde nezáležalo na jeho hendikepe. Mohol uniknúť do sveta, kde sa venoval tomu, po čom len jeho srdce zatúžilo. Trude a Robert, tak ako mnohí rodičia, sa snažili Matsa presvedčiť, aby trávil menej času pri počítači a viac v realite. Netušili, čo všetko ich syn v online svete má.

Vytvoril si stovky priateľstiev, zažil aj flirt

Vo svojom blogu písal, že jeho telo je len schránka, ktorá nefunguje príliš dobre, no online na tom nezáleží a môže sa cítiť slobodne. Priznal, že niekedy sa mu chce plakať a občas sa zosype, no online hry sú jeho únikom. V hre mohol byť kýmkoľvek chcel, bojovať proti zlu, flirtovať so ženami a získať si nových priateľov, ale aj nepriateľov.

Časom bolo pre neho používanie myšky a klávesnice čoraz náročnejšie, no podarilo sa mu spojiť sa s odborníkmi na adaptívnu technológiu a nájsť riešenie. Mats čelil mnohým prekážkam, no vždy našiel nejaké kreatívne riešenie, na ktoré nemysleli dokonca ani lekári či iní odborníci.

Po Matsovej smrti Trude a Robert zistili, že stovky ľudí mali k Matsovi veľmi blízko, vo virtuálnej realite ho poznali ako empatického a láskavého hrdinu Ibelina Redmoora. Hra World of Warcraft sa stala jeho druhým domovom, kde ho ľudia vítali s otvorenou náručou. Jeho rodičom sa zdalo, že je celkom osamelý a život mu naprázdno uniká pomedzi prsty, jeho smrť ale zasiahla mnohých, píše The Independent. Matsovi rodičia priznali, že sa vždy snažili byť čo najviac prítomní v životoch svojich detí, no o ich online svete netušili nič.