V roku 2025 hrozia mnohým ľuďom nízke dôchodky. Tejto skupine sa budúci rok do penzie vôbec nezapočíta

Ak chcete, aby sa vám rok 2025 započítal do nároku na minimálny dôchodok, váš príjem by mal dosiahnuť určitú minimálnu hranicu stanovenú štátom. Po splnení tejto podmienky sa vám nasledujúci rok započíta do kvalifikovaného obdobia. O čo presne ide?

Ako informuje portál Pravda, do kvalifikovaného obdobia sa ráta počet rokov, počas ktorých si človek platí dôchodkové poistenie a jeho príjem dosiahne určité minimum. V prípade, že máte príjem nižší, tento rok sa vám nezaráta do penzie.

Čo treba splniť?

Dôležité je mať na pamäti číslo 24,1 %, čo je minimum z priemernej ročnej mzdy na Slovensku za rok 2025, ktoré by malo dosiahnuť váš príjem. Ak to spĺňate, nasledujúci rok sa vám zaráta do kvalifikovaného obdobia. Pri priemernej mesačnej mzde v budúcom roku 1 716 eur by mal byť váš ročný príjem aspoň 4 963 eur, čo zodpovedá mesačnému príjmu približne 414 eur.

Keďže priemerná mzda na Slovensku sa postupne zvyšuje, s ňou rastú aj požiadavky na príjem, ktorý je z roka na rok vyšší.

Ako si pomôcť?

Vypočítali ste si, že váš príjem dosiahne číselnú hodnotu, ktorá bude pod požadovaným minimom? Zvážte inú prácu, alebo si popr. zvýšte úväzok. Takýmto spôsobom si môžete zabezpečiť v budúcnosti minimálny dôchodok, teda základný príjem, ktorý vám štát garantuje po splnení všetkých podmienok.