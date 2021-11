V pondelok odhalili PCR testy 4958 pozitívnych, covidu podľahlo ďalších 45 ľudí, nemocnice sa plnia

Na Slovensku pribudlo vo pondelok (8.11.) 4958 prípadov nákazy novým koronavírusom, spravilo sa 19537 PCR testov. Celkovo tak evidujeme xx pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií na webe covid-19.nczisk.sk.

Počet hospitalizovaných sa zvýšil o 297, v nemocniciach je 2405 pacientov. Počet obetí koronavírusu s pozitívnym testom je 13314, za uplynulý deň pribudlo 45 obetí. Zvýšil sa aj počet zaočkovaných osôb o 1690, momentálne ich je 2 523 310.

Ako doplnila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová, medzi pozitívne zachytenými PCR testami bolo takmer 67 percent nezaočkovaných. Čo sa týka antigénového testovania, pribudlo 2 560 pozitívnych, viac ako 70 percent z nich sa doteraz nezaočkovalo. Celkovo laboratóriá v pondelok vyhodnotili 34 325 antigénnych testov.

Najviac pozitívne testovaných PCR testami zachytili v Prešovskom kraji, a to 1 068. Nasleduje Žilinský kraj so 781 novými prípadmi, Košický so 701, Bratislavský s 579, Banskobystrický s 519, Trenčiansky so 489, Nitriansky kraj so 464 a Trnavský s 357 novými prípadmi.

„V nemocniciach je 2 405 pacientov s COVID-19, na JIS je 229 osôb, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 214 ľudí. Takmer 81 percent z hospitalizovaných nie je zaočkovaných alebo má len jednu dávku očkovacej látky,” doplnila Eliášová.

Prvú dávku vakcíny podľa rezortu zdravotníctva dostalo 2 523 310 Slovákov. Za predchádzajúci deň pribudlo 1 690 prvoočkovancov, druhú dávku dostalo 1 053 ľudí. Celkovo je tak na Slovensku plne zaočkovaných 2 316 554 ľudí.

Celkový počet úmrtí „na COVID” dosahuje na Slovensku 13 314 a celkový počet úmrtí „s COVIDOM” 2 556.

Košice budú od budúceho týždňa v čiernej farbe

Košice, ako aj okolie budú od budúceho týždňa v čiernej fáze COVID automatu. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke. Na vybraných frekventovaných miestach budú od utorka do soboty (13. 11.) k dispozícii mobilné očkovacie jednotky a na otázky verejnosti budú odpovedať odborníci.

“Ak chceme mať v Košiciach príjemnejšie Vianoce a Silvester ako pred rokom a ak chceme pomôcť preťaženým zdravotníkom v nemocniciach, prosím každého, kto to doteraz odkladal, aby zvážil možnosť nechať sa zaočkovať,” povedal primátor Jaroslav Polaček. Spomenul tiež športovanie, stretávanie sa na vianočných trhoch či návštevu reštaurácií. “V bordovej farbe je to možné s určitými obmedzeniami, no v čiernej farbe, žiaľ, nie,” dodal.

Mobilné očkovacie jednotky budú v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom k dispozícii od 15.00 do 18.00 h v utorok v obchodnom centre v mestskej časti (MČ) Západ, v stredu (10. 11.) na Dolnej bráne na Hlavnej ulici, vo štvrtok (11. 11.) pri obchodnom centre na bezrampovom parkovisku na Braniskovej ulici, v piatok (12. 11.) na Alžbetinej ulici v centre mesta a v sobotu (13. 11.) od 9.00 do 12.00 h pri obchodom centre v MČ Sever. Záujemcom budú podávať jednodávkovú vakcínu Janssen alebo vakcínu od spoločnosti Pfizer/BioNTech.

Okrem možnosti nechať sa zaočkovať proti ochoreniu COVI-19 budú k dispozícii aj odborníci, ktorí zodpovedia na otázky verejnosti. „Takisto bude všade možné aj diskutovať s epidemiológmi o očkovaní, imunite a prevencii pred ochorením,“ uvádza magistrát.

Polaček uviedol, že s každým zaočkovaným Košičanom sa zvyšuje kolektívna imunita v meste. Pripomenul, že na to, aby sa Košice mohli v najbližších týždňoch opäť dostať mimo čiernej farby, by sa malo zaočkovať ešte niečo vyše tisícky ľudí nad 50 rokov.

Myšlienku prísť s mobilnou očkovacou jednotkou na frekventované miesta podporuje aj starosta MČ Staré Mesto Igor Petrovčik. Pripomenul, že návrat do svetlejších farieb COVID automatu bude znamenať nielen menšie množstvo obmedzení pre občanov, ale aj viac života a ruchu v centre mesta.