V Parchovanoch sa ozývala streľba, spája sa s mamou zosnulého chlapca: „Mám vás rád“, kričal Roman, ukázal ďalší záznam

Už prešlo niekoľko dní od tragického incidentu, ktorý sa odohral v Parchovanoch. Deviatak Roman skočil zo strechy základnej školy a neprežil. Podľa informácií portálu Noviny.sk teraz polícia preveruje streľbu z plynovej pištole, ktorá je spájaná s mamou tohto chlapca.

Streľba sa mala odohrať pred domom dievčaťa, ktoré malo na Romana kričať, aby skočil. Ako zistila TV JOJ, mala za ňou stáť mama zosnulého 15-ročného chlapca. Sama sa k tomu priznala.

Nikomu nemalo byť a ani nebolo ublížené

Odohrala sa ešte v nedeľu večer, po kare a pred domom žiačky vystrieľala do vzduchu zásobník, uvádzajú Noviny. Citujú aj jej slová, podľa ktorých by nikdy nikomu neublížila a urobila hlúposť.

„Keďže už bola polnoc, všade ticho a vo mne ten smútok a tlak a to všetko – vzala som tú zbraň a postavila som sa pred ich dom. Nechcela som nikomu ublížiť, len do vzduchu som vystrelila, ani neviem koľko nábojov tam bolo. Nepekné slová som zakričala. Je to zbraň, ale je to plynová pištoľ so zatavenou hlavňou,“ povedala.

Rodičia hovoria o šikane

Podľa rodičov bol ich syn šikanovaný, čo viedlo až k tomu, že spáchal samovraždu. Pred niekoľkými dňami sa vyjadrila aj škola a označila šikanu jej žiaka ako údajnú. Nikto z učiteľov vraj o nej nevedel, tvrdí vedenie školy, nemali ju v tejto súvislosti kontaktovať ani rodičia.

„Takže škola nemala podklady na špecifický prístup pedagógov k jeho výchove a vzdelávaniu, čo nás veľmi mrzí,“ uviedli. Romanov otec má však v tejto súvislosti iný názor, na školu preto podáva trestné oznámenie.

Objavilo sa aj nové video

TV JOJ pred niekoľkými hodinami informovala aj o ďalšom videu, ktoré v osudný deň vzniklo. Má 8 sekúnd a nevie sa, kto presne ho nakrútil a ukazuje Romana na streche. Kričí na ňom „mám vás rád“ a je počuť nepekný výkrik, ktorý mu bol adresovaný.

Nový čas dnes informoval, že na základnej škole Budatínska v Bratislave sa mal odohrať podobný prípad, ako v Parchovanoch. Tentoraz sa však neskončil hrozivou tragédiou.

Vďaka zásahu pedagógov a spolužiakov predišli nešťastiu ďalšieho dieťaťa. Spolužiaci mu v tomto prípade dali jasne najavo, že im na ňom záleží, reagovali okamžite. „Riaditeľka školy ZŠ Budatínska, Marta Režnáková, upozornila, že v tomto prípade nebolo dieťa na streche školy. Čo bolo dôvodom skratového správania chlapca, zatiaľ nie je jasné, po tom budú pátrať odborníci,“ píše portál na svojom webe.