Zverejnili nové informácie o tragédii v Parchovanoch: Mladík, ktorý spadol zo strechy, volal s otcom. Už nevládzem, povedal mu

Sú známe nové informácie o tragédii na základnej škole v obci Parchovany na východnom Slovensku. V pondelok tam počas vyučovania skočil zo strechy len 15-ročný žiak. Ten po prevoze do nemocnice zraneniam podľahol.

Mladík mal byť dlhodobo šikanovaný, spolužiačky sa vysmievali z jeho výzoru. Doberali si ho kvôli jeho dlhším vlasom a kvôli jeho postave, informuje denník Korzár.

Počas víkendu sa mal zúčastniť narodeninovej oslavy, na ktorú sa nedostal. Otec zosnulého mladíka hovorí, že tam nešiel kvôli spolužiačkam, ktoré ho tam nechceli.

V pondelkové ráno šiel do školy aj napriek tomu, že ho od toho mama odhovárala, on je však mal povedať, že to zvládne.

„Krátko pred jedenástou zavolala Iveta manželovi do Nemecka, kde pracuje. Oznámila mu, že jej volala triedna učiteľka ich syna, že Roman je na streche,“ píše denník Korzár. Otec následne volal synovi, ktorý bol už v tom čase na streche. Rozprávali sa asi tri minúty, Roman mu však povedal, že už nevládze a hovor ukončil.

Otec sa mu snažil zavolať, mladík však už telefón nezdvihol. „Otec podal po tragédii trestné oznámenie. Žiada odvolanie riaditeľa školy, ktorý je podľa neho za synov čin zodpovedný, pretože nekonal,“ dodáva portál.

Roman mal svojej rodine zanechať aj odkaz vo forme správy, tá ho však ešte nečítala, keďže jeho mobil analyzuje polícia.

K nešťastiu došlo v pondelok dopoludnia, počas prestávky. „Vyskočil cez prestávku pred piatou hodinou, keď sme mali mať slovenský jazyk. Najprv cez okno vyšiel rebríkom na strechu a následne odtiaľ skočil na zem. Po tom, čo sa stalo, vyučovanie prerušili. Všetci v triede sme plakali,“ opísal vtedy nehodu pre portál Nový Čas jeho spolužiak. Spolužiaci ho označili za veselého chlapca, no mal bojovať s depresiami.

Otec mladíka zverejnil desivé video

Ako informuje portál Nový Čas, školák Roman mal byť dlhodobo šikanovaný a ponižovaný. Podľa rodičov s tým triedna učiteľka ani vedenie školy nič nespravili a problém mali dlhodobo ignorovať. Otec zosnulého poskytol portálu Nový Čas aj hrozivé video, ktoré zachytáva posledné momenty tínedžera pred tým, ako skočil. Video má slúžiť ako varovanie pre ostatných, aby sa im niečo podobné nestalo.

Na desivom videu kráča Roman po streche budovy. Na videu môžeme počuť, ako na chlapca kričia deti. „Roman, poď dole, č**ák“, „Roman, skoč!“ znie z amatérskej nahrávky.