V novej časti Black Mirror sa divne spomína Československo, aj keď už dávno neexistuje. Takto stereotypne nás ukazuje

Pred niekoľkými dňami Netflix uviedol v poradí už 6. sériu obľúbeného antologického seriálu Black Mirror. Ako sa aj dalo očakávať, podľa štatistík FlixPatrolu sa nachádza na prvom mieste sledovanosti medzi Slovákmi a v prvej desiatke medzi divákmi v podstate po celom svete. Ak patríte medzi jeho fanúšikov, videli ste už novú štvrtú časť? Okrem samotnej témy môže našincov zaujať aj niečím iným. Je zasadená do prostredia našich susedov a spomína sa v nej aj Československo. No nie tak, ako by sa možno patrilo.

Časť nesie názov Mazey Day a je pomenovaná po hrdinke, okolo ktorej sa celá točí. Po krátkom úvode sa na obrazovke streamovacej služby objaví nápis Česká republika, aj keď miesto, ktoré vidíme, sa podľa všetkého u našich susedov nenachádza.

Ak ste si to náhodou mysleli, skúste sa lepšie pozrieť napríklad na vysoké hory rozprestierajúce sa nad jazerom, ktoré jasne naznačujú, že záber nepochádza z Česka. Na tom by ale ani nebolo nič zvláštne, keďže podobné postupy sa vo filmoch a seriáloch používajú. Je tu však jedna ďalšia vec.

Začujete aj češtinu

V nasledujúcich scénach vidíme, ako hlavná hrdinka Mazey Day, ktorá je hollywoodskou hviezdou, pod vplyvom návykových látok zrazí autom človeka. Z miesta činu ujde.

Na ďalší deň ju cestou preč zastavuje česká polícia na Octavii, ktorá sa jej prihovára v češtine. „Dobrý den, cesta je uzavřena, budete ji muset obejít,“ zaznie v jazyku našich susedov. Mazey nerozumie, ale šofér, ktorý ju vezie, áno. Opýta sa policajta, čo sa stalo. Ten mu vysvetlí, že niekoho tam zrazilo auto a vyšetrujú to.

Mazey šofér preloží len to, že cesta je uzavretá, a preto ju musia obísť. Ona sa na to ale opýta a angličtinou so zvláštnym prízvukom jej nakoniec situáciu objasní. Takže, ak si pustíte túto časť v pôvodnom anglickom jazyku, môžete v nej zachytiť aj češtinu.

Nechýbajú stereotypy o Československu

V scéne, ktorá sa odohrá neskôr, zaznie vysvetlenie, že Mazey točí film v krajine, ktorej názov hrdina ani nevie poriadne vysloviť. Začne „Českoslov“ — ani nedokončí a len odvrkne, že proste tam niekde.

Netflix do svojho veľkolepého projektu zahrnul stereotyp, ktorý o našich krajinách ľudia v zahraničí stále majú, s čím ste sa možno pri cestovaní stretli aj vy. Namiesto toho, aby sa ho pokúsil zbaviť a ukázal, že krajiny ako Česko a Slovensko existujú samostatne, má celý svet možnosť vidieť len túto predstavu niekdajšieho Československa.

Viac vám ale prezrádzať nebudeme, aby sme vám nevyzradili všetky detaily epizódy a nepokazili tak zážitok zo sledovania.