V New Yorku dokončili najtenší mrakodrap na svete: Skvostná veža patrí k najvyšším na západnej pologuli

Svet už vďaka moderným technológiám a možnostiam zdobia viaceré architektonické skvosty. Okrem najvyššieho mrakodrapu dnes poznáme už aj ten najtenší, ktorý sa nachádza v New Yorku len kúsok od Central Parku, informuje CNN.

Fanúšikovia extrémnej a luxusnej architektúry dostali z amerického New Yorku predčasný vianočný darček. Firma Studio Sofield odhalila interiéry aj bližšie detaily ohľadom Steinway Tower, novopostaveného mrakodrapu, ktorého výška dosahuje až 435 metrov. Okrem toho, že ide o vežu s výhľadom na Central Park, má aj iný pútavý status- ide o najužší mrakodrap na svete.

Architektonický skvost v centre Manhattanu bol postavený priamo na mieste, ktoré kedysi obývala historická klavírna spoločnosť Steinway & Sons. Steinway Tower, alebo 111 West 57th Street, ako sa budova prezýva, má celkovo 91 poschodí. Svojou výškou sa zároveň radí k najvyšším stavbám západnej pologule a v priestore New Yorku mu patrí 4. priečka.

Nachádza sa v miliardárskom rade

Čo sa týka rozloženia obytného miesta vo vnútri, mrakodrap disponuje 46 celopodlažnými a dvojpodlažnými rezidenciami. Podľa štúdia Sofield bol interiér Steinway Tower navrhnutý tak, aby evokoval majestátnosť newyorského zlatého veku, teda obdobia na konci 19. storočia, keď mestské bulváre lemovali honosné sídla. Luxusný nádych celej budove dodáva aj fakt, že sa nachádza na ulici Midtown, ktorá je plná nablýskaných veží a ľudia ju poznajú aj ako „Billionaire’s Row“ (Miliardársky rad).

Zakladateľ štúdia Sofield William Sofield povedal CNN, že chce, aby veža nezameniteľne reprezentovala New York. „Všetci sme už boli na veľmi luxusných miestach, ale chcel som vytvoriť budovu, ktorá nemôže byť nikde inde na svete. Chcel som vytvoriť veľmi odlišný zážitok, ktorý by sa dal zažiť iba v New Yorku,“ povedal.

Špeciálny bazén

„Vo svojej práci som vždy veľmi osobný,“ povedal Sofield. „Takže vezmite si napríklad bazén… Nechcel som, aby to vyzeralo ako normálny bazén. Má klenutý strop, závesy… Takže sa veľmi nepodobá žiadnemu bazénu, ktorý by ste našli v New Yorku,“ dodal autor interiérového nápadu budovy, ktorá má teda bazén až na 82. poschodí.

Najtenší na svete

S pomerom výšky 435 metrov a šírky len 17,3 metra (24:1) bola Steinway Tower vývojármi a kontrolnými inštitúciami opísaná ako najštíhlejší mrakodrap na svete. Fasáda veže obsahuje prvky terakoty, teda materiálu, ktorý pri pohľade v rôznych svetlách a z rôznych uhlov mení farbu a štruktúru.

Čo sa týka cien rezidencií v mrakodrape, developerská spoločnosť JDS Develompment Group predstavila cenník, v ktorom sa hodnoty pohybujú v rozmedzí od 7,75 do 66 miliónov dolárov.