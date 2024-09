V Česku sa zrejme pretrhla hrádza, voda sa valí ulicami: Ďalšie mesto je úplne odrezané od zvyšku sveta

Povodne v Česku majú prvú obeť, sedem ľudí je nezvestných. Jeden človek sa utopil v rieke Krasovka pri meste Bruntál v Moravskosliezskom kraji, vo vysielaní Českého rozhlasu to v pondelok povedal český policajný prezident Martin Vondrášek, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Veľmi vážna situácia je podľa najnovších informácií v meste Ostrava, kde sa mala pretrhnúť hrádza a voda zaplavila niektoré mestské časti, najmä Hrušov, Novú Ves a Přívoz, informoval český minister životného prostredia na sociálnej sieti X. Kritická situácia je v meste Litovel v Olomouckom kraji, ktoré je zatopené z 80 percent. Väčšina domácností je bez elektriny, nefunguje ani mobilný signál, ani rozhlas. Mesto uzavreli. Voda tam bude kulminovať zrejme až popoludní. Bez elektriny je aj veľká časť Bohumína a ďalšie mestá.

Viacerí nezvestní

Počet nezvestných sa v pondelok zvýšil o troch ľudí voči údaju z nedele. „Evidujeme sedem nezvestných. Troch nezvestných z vozidla, ktoré vošlo do potoka Staříč v Lipovej Lázni, jedného človeka, ktorý spadol do Janovického potoka v okrese Uherské Hradiště. Jeden nezvestný po skoku do rieky Otavy, jeden nezvestný senior z domu seniorov v Kobylej nad Vidnavou a jeden pád do vody v Krnove,“ spresnil Vondrášek.

⚠️🌊 Hráz na soutoku řek Odry a Opavy nápor vody nevydržela. Voda se valí na Přívoz, kde začíná EVAKUACE. Dbejte prosím pokynů IZS. pic.twitter.com/8LURPTdRgC — Jan Dohnal (@JanDohnal9) September 16, 2024

V noci z nedele na pondelok napršalo podľa meteorológov najviac zrážok v Krkonošiach, asi 30 milimetrov. Povodňový stav v pondelok ráno platil na 207 miestach v ČR, pričom na štyroch bola extrémna povodeň. Počet miest bez elektriny mierne klesol na 118 000, čo je o 17 000 menej než v nedeľu večer. Najhoršia situácia zostáva podľa ČT24 na Morave. Pre záplavy je zastavená premávka na 80 železničných úsekoch.