V Černobyle objavili huby, ktoré požierajú radiáciu. Môžu pomôcť ľuďom v boji s nebezpečným žiarením

Černobyľská havária otriasla celým svetom. Nikdy v histórii ľudstva sa podobná katastrofa neudiala a našťastie ani nezopakovala. Aj keď všetci máme v pamäti Fukušimu, kde bol únik radiácie takisto významný, tragédii na Ukrajine sa rovnať nemôže.

Už v roku 1991, teda 5 rokov po havárii reaktora, sa objavili na zamorených stenách reaktora prvé huby. Tieto miesta boli zaplavené radiáciou a žiarením gama lúčov, ktoré sú ale pre živé organizmy smrteľné.

Cryptococcus neoformans

Vedci boli prekvapení z toho, ako dokážu huby prežiť na tomto mieste a začali s výskumom, informuje portál Daily Mail. Zistili takisto veľmi zaujímavú skutočnosť. Huby rástli dokonca smerom k zdroju žiarenia, akoby ich priťahoval. Javilo sa to tak, že radiácia ich nie že zabíja, ale že práve vďaka nej rastú a prosperujú.

Ide o hubu Cryptococcus neoformans. Tú si ale nemožno predstavovať ako bežné plodnice húb, ktoré nájdeme v lese či na lúkach. Môžeme ich označiť ako mikroorganizmy a ide o zapúzdrené kvasinky.

Zistilo sa, že s vysokou radiácou sa vyrovnávajú vďaka veľkému množstvu melanímu. Tento pigment, ktorý majú aj ľudia, spôsobuje stmavovanie pokožky. Huby vďaka nemu dokážu absorbovať lúče gama žiarenia a premieňať ich na energiu.

Lieky ale aj elektrina

Tento proces sa volá rádiosyntéza a môže spôsobiť obrovskú revolúciu. Vedec Kasthuri Venkateswaran z NASA je presvedčený, že z húb by bolo možné vyrobiť liekovú formu na boj s kozmickou radiáciou. Tá ohrozuje nielen astronautov, ale napríklad aj bežných pilotov. Vďaka tomuto lieku by sa ich telo dokázalo lepšie vyrovnávať so žiarením, čo by mohla byť prevencia pred vznikom zhubných nádorov.

Týmto to ale nekončí. Liek by mohol pomôcť aj pacientom s rakovinou, ktorí podstupujú rádioterapiu.

Veľkú príležitosť vidia však vedci aj v produkcii elektrickej energie: „Melaním absorbuje žiarenie a premieňa ho na iné formy energie, vrátane elektrickej,“ uviedol anonymný vedecký pracovník.

Energia, ktorá by vznikla premieňaním žiarenia v hubách by mohla byť biologickou alternatívou k solárnym panelom. Huby by totiž pravdepodobne využívali žiarenie zo slnka.

Otázka výroby energie je ale ešte hudba ďalekej budúcnosti, no extrahovanie látky, ktorá by pomáhala vyrovnávať sa s radiáciou, by mohla byť reálna už o pár rokov.