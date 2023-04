V budove ruského ministerstva obrany v Moskve vypukol požiar

V jednej z budov ruského ministerstva obrany v Moskve vypukol v stredu požiar. Informuje o tom TASR na základe správy britského denníka The Guardian, ktorý sa odvoláva na ruskú agentúru TASS.

Na sociálnych sieťach sa medzičasom objavili zábery, podľa ktorých plamene zachvátili priestory na treťom poschodí budovy.

🔥 In the center of #Moscow, one of the buildings of the Russian Defense Ministry is on fire

Russian media report that one of the rooms on the floor caught fire. The video shows thick black smoke coming out of the building. pic.twitter.com/VZhE9c7f07

— NEXTA (@nexta_tv) April 5, 2023