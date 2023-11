Uvidíme polárnu žiaru aj dnes? Pozerajte sa na oblohu v tomto čase, no podľa odborníka môže byť všetko inak

Polárna žiara počas nedeľného večera zaplavila viaceré kúty Slovenska. Taká silná nebola už niekoľko desiatok rokov. Nachádzame sa pred vrcholom slnečného cyklu, čo značí, že tieto vzácne prípady sfarbenia neba budú čoraz častejšie.

Článok pokračuje pod videom ↓

Šance sú vysoké, ale…

Ako informovalo občianske združenie Severe Weather Slovakia, ďalšiu polárnu žiaru môžeme sledovať od dnes až do stredy. Ak teda budete dnes medzi 17:30 a 19:00 upierať svoj pohľad k oblohe, možno sa vám pošťastí zachytiť tento tanec svetla.

Petr Horálek z Fyzikálneho ústavu v Opavě však pre interez.sk upozornil, že včerajší intenzívny prípad sa zrejme nezopakuje. „Ak sa dnes nejaká polárna žiara objaví, bude slabá. Pravdepodobne bude zaznamenateľná iba prostredníctvom fotoaparátu,“ objasnil situáciu.

Aby sa nedeľné divadlo udialo opäť, muselo by na Slnku dôjsť k ďalšej erupcii, prípadne silnejšiemu slnečnému vetru. K Zemi by takýto oblak dorazil približne o dva dni. Polárna žiara sa však podľa Horáleka vopred predpovedať nedá. Čo sa stane, je možné odhadnúť maximálne 40 až 70 minút vopred.

Slnečná aktivita vrcholí

Deje sa to každých jedenásť rokov, no štatisticky môžeme podobné javy sledovať častejšie. Erupcie Slnka alebo silnejší slnečný vietor posielajú k Zemi oblak, ktorý oblohu sfarbí do červenej alebo sýtozelenej farby.

„Aktuálne prebieha maximum slnečnej aktivity, ktorá dosiahne vrchol v budúcom roku alebo začiatkom roku 2025. Erupcií a možností vidieť polárnu žiaru bude teda v nasledujúcich mesiacoch pribúdať,“ vysvetlil Horálek.