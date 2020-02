Universal 12 rokov tajilo škody po požiari. Zničené sú cenné originály nahrávok Nirvany či Eltona Johna

Nielen pre fanúšikov hudby, ale pre celý svet popkultúry, sa nesmierne smutná udalosť odohrala ešte v roku 2008. Ničivý požiar v hollywoodskom Universal Studios vtedy nenávratne zničil množstvo cenných nielen originálov filmových klasík, no ako sa ukázalo, tak aj hudobný archív. O tom, že Universal prišiel o desiatky tisíc kusov cenných materiálov však dlhé roky mlčal a pravdu priznal až teraz.

Dvanásť rokov boli Universal Studios ticho. Po článku, ktorý v júni 2019 publikoval The New York Times však vyšli s pravdou von. Pri požiari, ktorý zničil časť štúdií a cenného archívu, ľahli popolom nielen dôležité originály známych filmov, ale aj pôvodné nahrávky albumov a piesní od legiend ako Elton John, Eric Clapton, skupín R.E.M., Nirvana, Aerosmith, The Police, Guns N’ Roses, Nine Inch Nails či Soundgarden.

Strata veľkých rozmerov

Dlhé roky však Universal túto stratu priznať nechcelo a zničenie viacerých nahrávok popieralo dokonca aj po článku The New York Times. Manažment sa odvolával na to, že článok obsahoval viacero nepresností, skreslených informácií a klamstiev o rozsahu celého incidentu.

Samozrejme, hudobníci a ich manažéri sa so štúdiom súdili, pretože pri požiari došlo k veľkým škodám, a tak Universal napokon musel vyjsť s pravdou von. Stalo sa tak ale až po 12 rokoch, informuje hudobný magazín Pitchfork.

Pri požiari boli zničené ako pôvodné nahrávky slávnych albumov, ktoré hudobníci stihli vydať, tak aj archívy piesní, ktoré nikdy nevyšli, pretože neboli dokončené, prípadne šlo o demo nahrávky, na ktorých hudobníci kedysi pracovali.

Medzi poškodenými sú okrem spomenutých aj velikáni hudobného priemyslu ako Louis Armstrong, B. B. King, Chuck Berry, Etta James a ďalší. Portál Pitchfork zverejnil oficiálny dokument, kde štúdio Universal popisuje rozsah škôd.

Universal prišiel o scény i takmer 50-tisíc filmových pásov

Škody po požiari Universal Studios kalkulujú aj takmer 12 rokov po incidente. Vrásky na čele im robia najmä súdne spory, keďže s umelcami sa musia nejakým spôsobom vyrovnať. Žiadna peňažná náhrada však nedokáže dostatočne vynahradiť cenné hudobné (i filmové) klenoty, ktoré boli nenávratne zničené. K niektorým doposiaľ nevydaným piesňam sa už totiž hudobní fanúšikovia nikdy nedostanú.

Rozsiahly požiar vypukol v Hollywoode 1. júna 2008. Okrem nahrávok hudobníkov zničil aj viacero scén, medzi nimi napríklad tú z filmu Návrat do budúcnosti, turistami hojne navštevovaný exponát King Konga, ale aj trezor, v ktorom sa nachádzalo takmer 50-tisíc filmových kotúčov a videopások s originálmi filmov. Našťastie, kópie týchto filmov má Universal Studios uložené aj v inom archíve.

Oheň vtedy zúril v niekoľkých budovách hollywoodskych štúdií a spôsobil aj explóziu. Nikomu sa vtedy nič nestalo, zranení pri hasení boli 10 hasiči.