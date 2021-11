Najznámejší porno škandál námetom nového seriálu: Pam & Tommy ukáže, prečo si treba domáce sex videá dobre chrániť

Hviezdu seriálu Pobrežná hliadka a jej niekdajšieho manžela netreba starším ročníkom zrejme vôbec predstavovať. Búrlivý vzťah dnes 54-ročnej Pamely Anderson a Tommyho Lee zapĺňal stránky bulvárnych médií po celom svete v 90. rokoch. O to viac, keď sa na verejnosť dostala aj ich domáca videokazeta obsahujúca zábery, za ktoré by sa v tej dobe nehanbil zrejme žiaden tvorca filmov pre dospelých.

No a práve vzťah celebritnej dvojice a okolnosti, ktoré viedli k tomu, že ich domáce porno video mal možnosť vidieť celý svet, sú námetom nového dramatického seriálu streamovacej služby Hulu.

Hviezdne obsadená miniséria

Hlavné postavy novinky Pam & Tommy stvárnia veľmi známi herci Lily James (Pamela Anderson) a Sebastian Stan (Tommy Lee). Lily James sme mohli vidieť hneď v niekoľkých úspešných filmoch, medzi nimi napríklad Popoluška (Cinderella) či pokračovanie filmového muzikálu Mamma Mia! Here We Go Again. Sebastian Stan je zas známy predovšetkým ako Winter Soldier z marveloviek Captain America alebo zo seriálu z dielne Disney+ The Falcon and the Winter Soldier.

Predmetná porno nahrávka, ktorej sa seriál bude venovať primárne, vznikla počas medových týždňov skutočnej Pamely Anderson a jej niekdajšieho manžela Tommyho. Nikdy nemala uzrieť svetlo sveta, no keďže jej objaviteľ, Rand Guathier (v minisérii ho stvárni Seth Rogen), v nej videl ziskový potenciál, nezostala v súkromnom archíve manželskej dvojice.

Miniséria má priniesť nielen dramatické, ale aj komické momenty, čo potvrdzuje aj prvý zverejnený trailer. Mimochodom, obaja herci sa na skutočné postavy aj nesmierne podobajú.

Búrlivý vzťah

Vzťah Pamely a Tommyho bol médiami v 90. rokoch minulého storočia pomerne často prepieraný. Mohol za to aj fakt, že dvojica sa zosobášila len po 96 hodín po zoznámení 19. februára 1995. Svadba sa uskutočnila na pláži a Pamela, ako sa na sex symbol tej doby patrí, sa nevydávala v bielej róbe, ale v bikinách. O svadbe nikto z najbližších nevedel a dokonca aj matka hviezdy seriálu Pobrežná hliadka (Baywatch) sa o novomanželoch dozvedela z magazínu People, píše web Billboard.

Spoločne s Tommym má Pamela dvoch synov – Brandona Thomasa a Dyalan Jaggera. Ako sa však dalo predpokladať, toto manželstvo nebolo práve ukážkové. Lee bol dokonca aj zatknutý po tom, čo Pamelu napadol. Odsedel si kvôli tomu 6 mesiacov za mrežami. Dvojica sa rozviedla v roku 1998, no ako Pamela uviedla niekoľkokrát v rozhovoroch, aj po rozvode so svojím ex-manželom pomerne často spávala, uvádza People.

Kultové celebritné porno

Spomínané sex video, ktorému sa bude venovať aj nová miniséria, vzniklo počas ich svadobnej cesty. Po tom, čo sa nahrávka dostala na verejnosť a vo veľkom sa o nej viedli diskusie, Tommy aj Pamela zažalovali distribučnú spoločnosť Internet Entertainment Group (IEG), šírenie sa im však zastaviť nepodarilo. Aj napriek všetkému IEG začala video ponúkať na predaj online, čím si zvýšila návštevnosť o trojnásobok. Dnes patrí táto domáca sex nahrávka ku kultovým záležitostiam a dopracovať sa k nej sa dá pomerne jednoducho aj vďaka obyčajnému internetovému vyhľadávaču, uvádza CNET.

Zaujímavé je, že Pamela si vo výrobe domácich sex nahrávok zrejme vybudovala akúsi záľubu. Objavila sa totiž aj ďalšia, ktorá vznikla ešte predtým, než sa dvojica Anderson a Lee zosobášili. Na nej si to Pam užívala s hudobníkom Bretom Michaelsom z kapely Poison. Menej ako 60-sekundová ukážka sa objavila na internete a niektoré zábery z nej v tlačenej podobe vyšli v magazíne Penthouse v marci 1998.

Za minisériou Pam & Tommy stojí dvojica Evan Goldberg a Seth Rogen, o réžiu sa postaral Craig Gillespie (Fright Night, I, Tonya či Cruella). Streamovacia služba Hulu seriál uvedie už 2. februára 2022.