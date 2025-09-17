Unikli SMS správy vraha Charlieho Kirka: Priznáva sa v nich k vražde a stresuje, že stratil dedovu pušku

Podozrivého v prípade zastrelenia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka v štáte Utah oficiálne obžalovali z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami. Prokurátor Jeff Gray v utorok uviedol, že na spúšti zbrane, ktorou bol zastrelený Kirk, našli stopy jeho DNA. Pre podozrivého žiada trest smrti. Svetlo sveta teraz uzrela jeho komunikácia s partnerom tesne po streľbe.
Charlie Kirk, zakladateľ a bývalý riaditeľ organizácie Turning Point USA a blízky spojenec prezidenta Donalda Trumpa, bol zastrelený 10. septembra jednou ranou do krku počas verejného podujatia na Utah Valley University.
Muža podozrivého z vraždy Kirka identifikovali ako 22-ročného Tylera Robinsona, ktorého zadržali minulý štvrtok. Odvtedy je vo väzbe bez možnosti prepustenia na kauciu a podľa úradov odmieta spolupracovať. Robinson bol obžalovaný celkovo v siedmich bodoch – okrem vraždy s priťažujúcimi okolnosťami aj z trestného činu použitia zbrane a z marenia spravodlivosti.
Zanechal odkaz
Zo súdnych spisov podľa agentúr vyplýva, že Robinson zanechal pod klávesnicou odkaz, v ktorom napísal, že Kirka plánoval zabiť, pretože „už mal dosť jeho nenávisti“, a po streľbe sa k spáchaniu vraždy údajne priznal. Približne tri hodiny po streľbe sa mal navyše Robinson zveriť svojmu transgender partnerovi, že vraždu plánoval celý týždeň, píše New York Post. „Mal som šancu zabiť Charlieho Kirka a využijem ju,“ písal na spomínanom odkaze.
„Som v poriadku, láska moja, ale som zaseknutý v Oreme ešte na chvíľu. Nemalo by to dlho trvať, kým prídem domov, ale ešte si musím zobrať svoju pušku. Úprimne, dúfal som, že to uchovám v tajnosti až do svojej smrti. Je mi ľúto, že ťa do toho zaťahujem,“ napísal svojmu partnerovi Kirk.
V správach sa následne priznal, že aktivistu zabil práve on. Táto osoba teda viac ako 24 hodín pred Robinsonovým dolapením vedela, kto je vrahom, no nekontaktovala políciu. V správach sa útočník ďalej priznal, že zbraň schoval v kríkoch a nemohol sa po ňu vrátiť, pretože polícia uzavrela areál.
„Bojím sa, čo by môj otec urobil, keby som nepriviezol späť dedovu pušku… ako mu, sakra, vysvetlím, že som ju stratil,“ napísal Robinson. Federálny úrady pre vyšetrovanie (FBI) momentálne podľa svojho šéfa Kasha Patela preveruje aj skupinovú konverzáciu na platforme Discord, ktorej účastníkom bol aj Robinson. Ten sa má v utorok popoludní miestneho času na diaľku zúčastniť na súdnom pojednávaní.
