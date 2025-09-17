Unikli SMS správy vraha Charlieho Kirka: Priznáva sa v nich k vražde a stresuje, že stratil dedovu pušku

Foto: Profimedia

Roland Brožkovič
TASR
Útočník je vo väzbe bez možnosti prepustenia na kauciu a podľa úradov odmieta spolupracovať.

Podozrivého v prípade zastrelenia amerického konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka v štáte Utah oficiálne obžalovali z vraždy s priťažujúcimi okolnosťami. Prokurátor Jeff Gray v utorok uviedol, že na spúšti zbrane, ktorou bol zastrelený Kirk, našli stopy jeho DNA. Pre podozrivého žiada trest smrti. Svetlo sveta teraz uzrela jeho komunikácia s partnerom tesne po streľbe.

Charlie Kirk, zakladateľ a bývalý riaditeľ organizácie Turning Point USA a blízky spojenec prezidenta Donalda Trumpa, bol zastrelený 10. septembra jednou ranou do krku počas verejného podujatia na Utah Valley University.

Muža podozrivého z vraždy Kirka identifikovali ako 22-ročného Tylera Robinsona, ktorého zadržali minulý štvrtok. Odvtedy je vo väzbe bez možnosti prepustenia na kauciu a podľa úradov odmieta spolupracovať. Robinson bol obžalovaný celkovo v siedmich bodoch – okrem vraždy s priťažujúcimi okolnosťami aj z trestného činu použitia zbrane a z marenia spravodlivosti.

Zanechal odkaz

Zo súdnych spisov podľa agentúr vyplýva, že Robinson zanechal pod klávesnicou odkaz, v ktorom napísal, že Kirka plánoval zabiť, pretože „už mal dosť jeho nenávisti“, a po streľbe sa k spáchaniu vraždy údajne priznal. Približne tri hodiny po streľbe sa mal navyše Robinson zveriť svojmu transgender partnerovi, že vraždu plánoval celý týždeň, píše New York Post. „Mal som šancu zabiť Charlieho Kirka a využijem ju,“ písal na spomínanom odkaze.

Reprofoto: X.com (@SebGorka)

„Som v poriadku, láska moja, ale som zaseknutý v Oreme ešte na chvíľu. Nemalo by to dlho trvať, kým prídem domov, ale ešte si musím zobrať svoju pušku. Úprimne, dúfal som, že to uchovám v tajnosti až do svojej smrti. Je mi ľúto, že ťa do toho zaťahujem,“ napísal svojmu partnerovi Kirk.

V správach sa následne priznal, že aktivistu zabil práve on. Táto osoba teda viac ako 24 hodín pred Robinsonovým dolapením vedela, kto je vrahom, no nekontaktovala políciu. V správach sa útočník ďalej priznal, že zbraň schoval v kríkoch a nemohol sa po ňu vrátiť, pretože polícia uzavrela areál.

„Bojím sa, čo by môj otec urobil, keby som nepriviezol späť dedovu pušku… ako mu, sakra, vysvetlím, že som ju stratil,“ napísal Robinson. Federálny úrady pre vyšetrovanie (FBI) momentálne podľa svojho šéfa Kasha Patela preveruje aj skupinovú konverzáciu na platforme Discord, ktorej účastníkom bol aj Robinson. Ten sa má v utorok popoludní miestneho času na diaľku zúčastniť na súdnom pojednávaní.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Na zbrani našli jeho DNA: Podozrivého v prípade vraždy Charlieho Kirka obžalovali, hrozí mu trest…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac