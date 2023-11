Unikátnej slovenskej pochutine hrozí zánik: Možno používate túto „lahôdku“ doma v kuchyni aj vy

Používate v kuchyni Žitavskú papriku? Ak áno, možno viete, že ide o slovenský unikát. No vyzerá to, že jej hrozí zánik, informuje RTVS. Dôvodom je, že pre nedostatok sezónnych brigádnikov ju skoro nikto už nepestuje a každým rokom jej je čoraz menej.

Žitavská paprika sa môže pýšiť ochrannou známkou Európskej únie ako výrobok s chráneným označením pôvodu. A nielen to, dokonca ju získala ako vôbec prvý produkt na Slovensku. Už teda asi rozumiete, prečo by bolo dobré si tento „poklad“ chrániť. No realita je trochu iná.

Z 500 ton v priebehu rokov len 10

Aby sa produkt stal žitavskou paprikou, musí pochádzať z papriky vypestovanej v Podunajskej nížine a po zomletí sa pýšiť typickou oranžovočervenou farbou. Problém spočíva v tom, že kým v roku 2006 jej namleli 500 ton, tento rok len 10, vysvetľuje RTVS. Asi sa zhodneme na tom, že ide o podstatný pokles.

Ján Kolesár, ktorý je jedným z jej pestovateľov, priblížil, že ak to takto pôjde ďalej, dôjde k zániku pestovania koreninovej papriky na Slovensku. Stojí totiž na ľuďoch a brigádnikoch, ktorí chýbajú. A stroj túto prácu neurobí.

Dá sa to vyriešiť?

Podľa hovorcu ministerstva pôdohospodárstva Andreja Wallnera je potrebné zaoberať sa problematikou daňového a odvodového zaťaženia sezónnych pracovníkov s ministerstvom práce. Pestovatelia by podľa RTVS chceli viac zvýhodnených dopracovaných hodín, no rezort tento názor nezdieľa.

V praxi to však vyzerá tak, že chýbajúci pracovníci sa rovná nižšiemu záujmu pestovania aj iných druhov zeleniny a ovocia.