Ukrajina ukázala svoju novú „pekelnú“ superzbraň: Strašidelná raketa má zmeniť priebeh vojny

Vojna na Ukrajine trvá už viac ako tri roky a za toto obdobie ukázali obe strany viacero nových zbraní. Najnovšie sa predviedla Ukrajina, ktorá predstavila svoju novú superraketu s veľavravným názvom Peklo.

Raketa má údajne dolet až 700 kilometrov a dokáže dosiahnuť rýchlosť okolo 700 km/h, čo ju radí medzi najlepšie zbrane vo svojej triede. Prvá várka už bola oficiálne dodaná ozbrojeným silám, uvádza The Kyiv Independent. Zatiaľ sa však presne nevie, koľko kusov bolo vyrobených.

Z pohľadu masovej výroby ale môže byť kľúčovým faktorom pomerne jednoduchý dizajn približne 50 kilogramov vážiacej rakety, píše Defence Express. Otázny však zostáva spôsob štartu tejto novej zbrane. Dlhé krídla podľa odborníkov naznačujú, že štart z lietadla je nepravdepodobný.

I met with the Chair of the NATO Military Committee, Giuseppe Cavo Dragone @CMC_NATO. During our visit to a defense industry enterprise, we reviewed the capacities and characteristics of Ukraine’s long-range weaponry.

Key topics of our discussion included preparations for the… pic.twitter.com/c7a5zopEEY

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2025