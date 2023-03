Ukázal penis pritisnutý o misku jahôd: Brat Kevina zo Sám doma v novom seriáli pobúril ľudí, už nechcú jesť jahody

O novom seriáli Swarm sa už toho popísalo viac, predovšetkým kvôli speváčke Billie Eilish, ktorá sa v ňom objavila. Viac o tom, ako v ňom stvárňuje manipulatívnu psychopatku, sa dozviete v našom článku. Tentoraz sa stal predmetom diskusií herec Rory Culkin a jedna kontroverzná scéna, ktorú spomína portál UNILAD.

Ak vám znie jeho priezvisko povedome a premýšľate, odkiaľ ho poznáte, Rory Culkin je okrem iného bratom Macaulaya Culkina, ktorý stvárnil Kevina v klasike Sám doma (Home Alone). Nemyslite si však, že zostal v hereckom tieni svojho brata. Už ako dieťa si zahral napríklad v ikonickom filme M. Night Shyamalana Znamena (Signs) a po boku Mela Gibsona či Joaquina Phoenixa.

Najnovšie sa objavil v komediálnom seriáli Swarm, ktorý pochádza z dielne streamovacej služby Amazon Prime Video. A mnohých divákov zaujala predovšetkým jedna zo scén. Pozrieť si ju môžete v príspevku na Twitteri zdieľanom nižšie. Upozorňujeme však, že vás sa tento pohľad môže poriadne zmiasť, ako niektorých z divákov seriálu.

Prime premiered the new series „Swarm“ today and there’s good news and bad news. The good news is that there is real, actual peen from the Rory Culkin character. The bad news is that it’s pretty obviously a body double😑 Still, peen is peen, and that’s never a bad thing pic.twitter.com/I0pbXFMv6P

— snicks (@therealSnicks) March 17, 2023