Billie Eilish ako manipulatívna psychopatka: Speváčka prekvapila fanúšikov v seriáli obľúbenej streamovacej služby

Je nielen šikovnou hudobníčkou, najnovšie si do svojho životopisu môže tiež pripísať, že je skvelou herečkou. Aspoň to hovoria jej fanúšikovia po tom, čo ju videli v traileri na nový hororový seriál z dielne známej streamovacej služby.

Billie Eilish už nebude dobýjať len svetové pódiá, ale najnovšie aj televízne obrazovky. Na streamovaciu platformu Amazon Prime Video totiž dorazila prvá séria nového hororového seriálu Swarm. A fanúšikovia zostali vo vytržení, pretože známa držiteľka niekoľkých cien Grammy i Oscara (za pôvodnú pieseň k bondovke No Time To Die) sa im ukázala v polohe, v akej ju ešte nemali možnosť vidieť, a podľa viacerých doslova žiari, píše web LAD Bible.

Hviezda nového hororového seriálu

„Vedel som, že Billie Eilish nie je hviezdou z hocijakého dôvodu,“ napísal jeden z fanúšikov po zhliadnutí známej speváčky v upútavke. Ďalší chválami nešetril tiež a dodal, že speváčka by mala okamžite zmeniť smerovanie svojej kariéry. Upútavku, v ktorej sa Billie objaví, si môžete pozrieť nižšie.

Seriálová novinka Swarm sleduje príbeh mladej ženy menom Dre, ktorá je doslova posadnutá istou popovou hviezdou, ktorej tvorba a estetika sú veľmi podobné tvorbe americkej speváčky Beyoncé. „Istá popová hviezda“ má taktiež základňu verných fanúšikov, ktorá je známa ako „Roj“ (ang. „The Swarm“), čo je opäť odkaz na Beyoncé a jej základňu fanúšikov, ktorí si hovoria „Bey Hive“, teda v preklade „Bey Úľ“.

Jednotlivé epizódy seriálu sa zameriavajú hlbšie na život samotnej Dre (mimochodom, hrá ju 31-ročná herečka Dominique Fishback, ktorú sme mohli vidieť napríklad v oceňovanom filme Judas and the Black Messiah) a ako ju členstvo vo fanklube dostáva na temné a nečakané miesta. Trailer si môžete pozrieť nižšie.

Po boku známych tvárí

Tvorcovsky za seriálom stojí dvojica Donald Glover (herec a producent) a Janine Nabers, ktorí spolu pracovali aj na seriáli Atlanta z dielne stanice FX.

Na začiatok vzniklo 7 epizód, ktoré premiéru na streamovacej platforme Amazon Prime Video absolvovali už dnes, teda 17. marca. Slovenský distribučný názov seriálu je Roj.

Billie Eilish v seriáli stvárňuje postavu menom Eva. Okrem nej v ňom ale uvidíme vo väčších či menších úlohách aj mená ako Chloe Bailey (Grown-ish), Karen Rodriguez (The Big Leap, The Shining Girls), Rory Culkin (Castle Rock, Scream 4), Paris Jackson (Scream: The TV Series, American Horror Stories) a mnohých ďalších.

Viac fotografií zo seriálu nájdete v galérii nižšie: