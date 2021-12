Prenocujte v bývalej kováčskej dielni v Banskej Štiavnici. Luxusné ubytovanie vás prenesie v čase a uchváti dizajnom

V tichej uličke na okraji centra Banskej Štiavnice sa nachádza pomerne veľká červená budova. Na prízemí tejto historickej budove bola kedysi kováčska dielňa. Dlhé roky sa však nepoužívala, preto sa majiteľ rozhodol prerobiť ju na jednoduchý a funkčný priestor určený na krátkodobé ubytovanie.

Otvorený koncept ubytovania

Celá kováčska dielňa je koncipovaná ako jeden súvislý priestor. Nedelí ho množstvo priečok, dverí a stien. Pôsobí tak mimoriadne priestranne. Priestrannosť pramení aj vo využívaní odtieňov na svetlej strane farebného spektra.

Chcete so svojou rodinou stráviť kvalitný čas v podobe víkendu alebo prázdninového týždňa? Aj keď je tento priestor súvislo prepojený, nechýba v ňom pocit súkromia. V každom zákutí Ateliéru sa nachádza súkromný priestor pre každého návštevníka.

Kováčska dielňa dokáže ubytovať až štyroch hostí. Stáva sa ideálnym ubytovaním pre rodiny s deťmi, ktoré sa chystajú na zimnú lyžovačku alebo aspoň na prázdniny v objatí Štiavnických vrchov.

Sofistikované zachovanie histórie

Pri vstupe do Ateliéru si ako prvé pravdepodobne nevšimnete to, ako je zariadená alebo aké farby v interiéri dominujú. To, čo maximálne upúta vašu pozornosť, je klenbový strop. Obrovské masívne oblúky tvorené betónom stien dodávajú tomuto miestu originálny charakter.

Moderná nedbalá maľovka na stenách je vynikajúcim interiérovým doplnkom. Návštevníkovi tak po mysli neustále beží otázka, či je to stará stena s patinou alebo mimoriadne aktuálny trend nedokonalej maľby na stene. Tak či onak, je ideálnym prvkom, ktorý spája nové a staré, svieže a zanedbané, teda súčasnosť s históriou.

Škandinávsky minimalizmus

Po tom, ako si všimneme všetky tieto dominantné prvky priestoru, začnete vnímať ostatné prvky interiérového dizajnu, akými sú farby, nábytok či celkový pocit z priestoru.

Svetlo sivé odtiene v spojení s baby ružovou farbou a prírodným materiálom, akým je drevo, priestoru dodávajú moderný severský punc. Ateliér tak, najmä v tomto chladnejšom počasí, pôsobí ako bývanie za polárnym kruhom.

Minimalistický biely nábytok s čiernymi okrúhlymi kľučkami evokuje klasické škandinávske bývanie. Tvorcovia Ateliéru sa pravdepodobne riadili starým, no stále aktuálnym heslom, že „v jednoduchosti je krása“. A je to veru tak.

Retro nábytok je mimoriadne „in“

Toto ubytovanie dokonale spája novodobý trend škandinávskeho hygge s tradičným slovenským nábytkom. Pamätáte sa ešte na tmavý masívny lakovaný stôl, aký mali naši prastarí rodičia? My rozhodne áno. A vyvoláva v nás pocit neutíchajúcej nostalgie.

Práve tieto prvky narúšajú nemocničný monochromatizmus a dodávajú miestu útulný pocit. Teplé odtiene dreva na retro nábytku zjemňujú biele a svetlé odtiene a vytvárajú vyhľadávaný „cozy“ pocit bývania. Práve útulnosť je najviac prítomná vo všetkých častiach ubytovania, kde sa primárne stretávajú všetci ubytovaní. Stôl i stoličky sú perfektným miestom na spoločenské hry i spoločné obedy a večere. V Ateliéri vám tak určite nebude chýbať pocit domova.

Drevo nikdy nesklame

V Intereze milujeme udržateľné bývanie. Jedným z jeho hlavných prvkov je nadčasovosť. V prípade ubytovania v tejto bývalej kováčskej dielni sa tento koncept podarilo splniť na výbornú. Jednoduchosť ukrytá v každom detaile ho predurčuje na to, aby v tomto formáte vydržalo doslova roky.

Veľmi dôležitým nestarnúcim prvkom interiéru je aj najpopulárnejší prírodný materiál – drevo. Dokonale korešponduje s minimalistickým nábytkom a zjemňuje monotónnosť celého ubytovania.

Jemné masívne drevo podlahy vytvárajú dokonalý kontrast s tmavým teplým drevom, z ktorého je vyrobený nábytok. Napriek tejto rozdielnosti pôsobia harmonicky a ladne.

Luxusná a štýlová čierna

Čo by to bolo za moderné bývanie, keby v ňom chýbala kovová čierna. Nemám pravdu? Tento dekoratívny prvok na kľučkách skriniek, barových stoličkách a iných malých detailoch tiež prispieva k zjemneniu niektorých svetlých kontúr.

Aj vy by ste v kováčskej dielni hľadali nejakú murovanú piecku? Tá tu síce nie je, ale perfektne ju nahrádza moderná piecka, ktorá pôsobí ako stará kachľová pec. Vytvára azda najvýraznejší prvok tohto ubytovania. Práve tieto piecky postupne vytláčajú z interiérového dizajnu klasickú podobu kozuba. Mnohí ľudia vyhľadávajú práve túto alternatívu ku klasickému krbu. A dôvodom je jej jedinečný dizajn.

Všetky čierne detaily, či už sú veľké alebo malé, výrazné alebo nenápadné, dodávajú ubytovaniu poriadnu dávku luxusu a štýlovosti. Čierna patrí medzi vždy aktuálne farby nielen v móde, ale aj v inom umeleckom smere – v interiérovom dizajne.

V dielni nechýba dostatok svetla

Keby ste si však mysleli, že v priestore absentuje svetlo, ste na omyle. Všetky steny sú totiž namaľované svetlými farbami s odtieňmi sivej a béžovej. Priestor tak pôsobí nielen maximálne sviežo, ale aj priestranne.

Na to, že sa nachádzame na úrovni prízemia, je priestor naozaj na počudovanie svetlý. Ak by vám ale predsa len nestačilo svetlo prichádzajúce z niekoľkých okien, dosvietiť si predsa vždy môžete tým umelým.

Aké aktivity a dobrodružstvá v sebe ukrýva obľúbená lokalita?

Okolie Banskej Štiavnice je charakteristické pokojnou a tichou atmosférou. Okrem toho, že je to vychytená turistická destinácia, v zime sa mení na kúzelný winter wonderland.

Všetci milovníci lyžovania a bežkovania si tu rozhodne prídu na svoje. Nachádza sa tu 10 km dlhý okruh pre voľný i klasický štýl lyžovania v Salamandra Resort. A pre všetkých bežkárov zase 45 km vyznačených a udržiavaných bežkárskych trás.

Kováčska dielňa poskytuje v rámci ubytovania i množstvo pridaných benefitov. V prvom rade celý objekt budete mať len pre seba. Must have základom je ubytovanie pomocou kódovacej schránky. No a keďže ide o 5-hviezdičkové ubytovanie, vynikajúcou službou je aj jej nadštandardné upratovanie.

Navyše, pred vstupom do Ateliéru je vyhradené jedno parkovacie miesto a ubytovanie zahŕňa aj malú teraska na rannú kávu. V neposlednom rade je výhodná jej poloha v blízkosti historického centra s množstvom reštaurácií, kaviarní, obchodov. Skrátka, je to ideálne all inclusive ubytovanie na zimnú dovolenku na strednom Slovensku v idylickej Banskej Štiavnici.