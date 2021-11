Majka a Róbert vytvorili ekochatku: V noci sa mení na súkromné observatórium plné hviezd, ponúka aj lesnú saunu

Nevyčerpateľné množstvo možností, ktoré nám aktuálna doba v rámci cestovania ponúka, mení aj trendy v ubytovaní ako takom. Už dávno neplatí, že ľudia chodia na dovolenky či víkendové pobyty cez rôzne cestovné agentúry. Radšej volia lokálnejšie spôsoby cestovania, alebo cestujú „na vlastnú päsť“. A to aj do najodľahlejších kútov sveta. Podobne je to aj na Slovensku.

Väčšina cestovateľov upúšťa od finančne náročného ubytovania v luxusných, no často aj zastaraných rezortoch. Radšej rozšíria svoje obzory a volia unikátne formy ubytovania s pridanou hodnotou – zážitkom. Práve zážitok je dominantou rozkošného minidomu Hviezdna noc, ktorý sa nachádza v idylickom prostredí začínajúcich lesov Slovenského raja.

Za Hviezdnou nocou stoja dvaja šikovní mladí ľudia – Majka a Róbert. „Hviezdna noc je naším prvým spoločným dielom. Teda, musíme sa trošku poopraviť, už druhým, pretože medzitým sa nám narodil syn. Vytvorili sme ju na našom obľúbenom mieste – na okraji dediny Spišský Hrhov,“ hovoria.

Takýto krásny projekt si ale nechceli nechať len pre seba. V súčasnosti ho celoročne prenajímajú ako dovolenkovo-víkendovú chatu. „Zatúžili sme umožniť aj iným ľuďom vidieť a zažiť atmosféru tohto miesta. Vytvorili sme jednoduchú drevenú chatku pre dve osoby bez výdobytkov modernej doby. Avšak, komfortnú a so všetkým, čo človek potrebuje. Naším cieľom bolo umožniť ľuďom dať sa aspoň na chvíľu do režimu offline,“ uvádzajú majitelia.

Jedinečné ubytovanie nielen pre milovníkov prírody

Minidom v Spišskom Hrhove je dokonalou predstavou chatky v prírode. Útulná chatka disponuje malou predsieňou, jednoduchou kúpeľňou s pilinovým wc a hlavnou miestnosťou s kuchynkou a manželskou posteľou, ktorá umožňuje zaspávanie pod hviezdami.

Keďže sa nachádza na okraji lesa, stáva sa ideálnym miestom pre pokojnú a oddychovú dovolenku. Ponúka priestor na trávenie času bez rušivých podnetov dnešnej doby. Nebudete tu robiť nič iné, len oddychovať, pozorovať unikátny východ slnka so šálkou čerstvej kávy a vychutnávať si prekrásny výhľad na rozprávkový Spišský hrad.

Hviezdna noc ako nikde na Slovensku

Vždy si túžil spať priamo pod hviezdami? Tento jedinečný minidom ti to umožní. Hviezdna noc je počas dňa krásnou chatkou v lone prírody, no počas noci mení na súkromné observatórium.

Pohľad na oblohu posiatu miliónmi hviezd si tak môžeš vychutnať po celý rok. Počas príjemných letných dní z malej terasy spojenej s chatkou a v zime zase priamo z postele. Ako je to možné? Hviezdna noc totiž disponuje sofistikovane umiestneným strešným oknom.

Luxusná a útulná zároveň

Miluješ minimalizmus s jemným nádychom priemyselného dizajnu v kombinácii s drevom? V tom prípade si na správnom mieste. Hviezdna noc ponúka všetko, čo si len v tejto súvislosti môžeš priať. Pre tento obľúbený dizajn je charakteristický pocit luxusu, no musíme uznať, že na prvom mieste je pohodlie.

Priestranná izba disponuje obrovskou masívnou posteľou. Ako sme už spomínali, práve tá je ideálnym spotom na pozorovanie hviezdnej oblohy. Veľké presklené okno zároveň ponúka jedinečný výhľad na Spišský hrad priamo z postele.

V chatke nechýba ani štýlová krbová piecka pre navodenie romantickej atmosféry kedykoľvek počas roka. Keďže chatka je celoročne obývateľná, v zimných mesiacoch piecka slúži aj ako hlavný zdroj tepla.

Najoriginálnejším miestom je kuchyňa

Ďalším aspektom príznačným pre Hviezdnu noc je jej praktickosť. Napriek tomu, že je priestor pomerne malý, pôsobí maximálne priestranne. Všetko potrebné máte takpovediac na dosah ruky.

Chatka je vybavená aj najoriginálnejším prvkom ubytovania – jednoduchou kuchynkou. Slova „jednoduchá“ sa však vôbec nemusíte báť. Obsahuje totiž všetko, čo potrebujete na prípravu raňajok, obedu i večere podľa vašej fantázie.

Pýtate sa, ako je to možné? Nuž, obsahuje nielen základný riad, ale aj dvojplatničku, na ktorej uvaríte naozaj čokoľvek. No a pre všetkých vášnivých kávičkárov je k dispozícii aj moka kanvička na prípravu lahodnej kávy.

Ekologická a minimalistická kúpeľňa

Najlepšie na tomto ubytovaní je, že je maximálne ekologické. Hlavným materiálom na jej výstavbu bolo drevo. Minidom je prirodzene začlenený do prírodného prostredia, v ktorom sa nachádza. Bez porušenia charakteristického rázu krajiny.

„Hlavnou myšlienkou tohto projektu bolo vytvoriť niečo jednoduché. Niečo, čo najmenej naruší okolitú prírodu a zvieratá, zachová pokoj a vyzdvihne jedinečnosť, ktorú toto miesto ponúka,“ uvádzajú Majka a Róbert.

Navyše, chatka je šetrná k prírode aj z hľadiska jej prevádzky. Disponuje oddelenou kúpeľňou s umývadlom a suchou pilinovou toaletou. No a vonku pod chatkou máte možnosť využiť aj externú solárnu sprchu. Hviezdna noc je tak maximálne ekologickým spôsobom ubytovania nielen pre všetkých milovníkov prírody.

Odkiaľ ale zoberiete vodu na umývanie zubov či sprchovanie? Máte ju k dispozícií síce v obmedzenom, ale dostatočnom množstve. Nemusíte sa tak vôbec báť. V kúpeľni je k dispozícii 15 l vody a ďalších 20 l je určených na sprchovanie. Ak zoberieme do úvahy, že pri jednej 5-minútovej sprche využijete približne 4,5 l vody, ste safe.

Romantika nekončí ani za stenami Hviezdnej noci

Nestačí vám vybavenie v krásnej industriálnej kuchynke? Chceli by ste si čo-to opiecť na ohni? Priamo z izby sa dostanete na terasu, ktorá vytvára dokonalé spojenie s prírodou navôkol. Exteriérové ohnisko a terasa s výhľadom až za horizont dodávajú tejto chatke neopakovateľné čaro.

Hviezdna noc je určená pre všetkých rojčiacich zaľúbencov. Neexistuje nič romantickejšie ako spoločne strávený čas vo dvojici pri dobrom jedle a pohári obľúbeného vína. O to viac, keď nad vami nie je nič, len obloha posiata miliónmi hviezd.

Navyše, počas vychutnávania rannej šálky kávy môžu byť vašimi spoločníkmi aj voľne pasúce sa kone. Zážitkom vo Hviezdnej noci tak ani zďaleka nie je koniec. Môžete si tu zajazdiť na koni alebo dopriať často navštevovanú Lesnú saunu.

Lesná sauna v cene tvojho pobytu

Ako sme už naznačili, v blízkosti rekreačnej chatky Hviezdna noc sa nachádza aj ocenený architektonický skvost Lesná sauna. Jej vzdialenosť od ubytovania je približne iba 500 m. Zaujímavosťou je, že sa do nej minimálne jeden rok nedostanete. Lesná sauna je totiž vybookovaná.

Avšak, v tomto prípade sa nachádza v cene vášho pobytu vo Hviezdnej noci. Je to tak skvelá príležitosť, ako povýšiť vašu dovolenku na príjemný wellness pobyt. Ak ešte stále váhate, čítajte ďalej, pretože Spiš naozaj nie je nudným miestom pre strávenie vašej dovolenky na Slovensku.

Kvalitne strávený čas na Spiši i v Slovenskom raji

Spišský Hrhov je maličká dedinka v lone prírody. To však neznamená, že by ste sa tam nudili a celé dni nemali čo robiť. V jej bezprostrednom okolí sa nachádzajú desiatky obľúbených turistických miest.

Dominantou regiónu je už spomínaný Spišský hrad. Za zmienku stojí aj Tomášovský výhľad, populárna Ferrata alebo jednoduchšie trasy cez vodopády a jaskyne Slovenského raja. V okolí sa nachádza i množstvo najznámejších lyžiarskych stredísk i aquaparkov. Medzi ďalšie populárne atrakcie patrí Klietka hanby, let balónom, tandemový zoskok, Galéria umelcov či ZOO.

Hviezdna noc poskytuje únik z dennodennej pracovnej rutiny. Je krásna, praktická a ekologická zároveň. Je dokonalou oázou pokoja, miestom pre oddych a načerpanie nových síl. „Veríme, že Hviezdna noc prispela k tomu, aby bol Spišský Hrhov a náš kraj zas o niečo krajší a zaujímavejší pre Slovákov,“ hovoria Majka a Róbert. Nám neostáva nič iné, len 100 % súhlasiť.

Zastavte sa v uponáhľanej dobe, pozorujte oblohu a objavte čaro jednoduchých vecí vo Hviezdnej noci. Alebo ňou jednoducho potešte vašich blízkych. Veď čo môže byť krajším darčekom na Vianoce ako zážitok, no nie?