Spolu precestovali svet a vždy snívali o vlastnom Airbnb. Neďaleko centra Banskej Štiavnice vytvorili Podkrovie v Perinách

Ako mnohých z nás, aj Zuzku a Maťka, pochádzajúcich z rôznych kútov Slovenska, Banská Štiavnica neskutočne očarila. Avšak, možno o niečo viac ako ostatných. Z mezonetu vytvorili krásne ubytovanie s poetickým názvom Podkrovie v Perinách.

Sympatická dvojica toho spoločne precestovala viac než dosť. „Keď sme cestovali krížom krážom po rôznych Airbnb ubytovaniach po svete (hlavne v Európe), videli sme rôzne miesta, stretli rôznych ľudí a zažili rôznych hostiteľov. Vždy sme si bookovali zaujímavé a vkusné Airbnb, ktoré nám dopriali unikátny zážitok. Práve tieto Airbnb nás inšpirovali, ako by sme to mohli robiť raz aj my. No a práve na cestách začala rásť aj naša túžba po niečom vlastnom. Ale nie pre seba, pre iných. Do Podkrovia v Perinách sme dali obe naše srdcia,“ píše na Instagramovom profile Podkrovia v Perinách Zuzka.

Vždy snívali o tom, že raz budú mať malý apartmán pre dvoch. „Kdekoľvek, čokoľvek. Ale, že toho do toho všetko, aby sa u nás naši hostia cítili ako doma. Viete, nohy hore, čaj po ruke, sviečky, dobrá hudba,“ hovorí Zuzka. „Ráno super káva, perfektné jedlo a skvelí ľudia. A ono sa to podarilo,“ doplnil Maťko.

Jediný moment stačil na to, aby sa rozhodli svoj sen o ubytovaní pre iných premeniť na skutočnosť. „Keď sme boli v Štiavnici ako hostia naposledy, na Maťkove narodeniny, našli sme aj tento krásny podkrovný byt. Určite poznáte ten moment, keď viete, že je to ono. Presne tak sa to vtedy stalo,“ spomína Zuzka.

Banská Štiavnica s neopakovateľnou atmosférou

Boli ste už Banskej Štiavnici? Ak áno, určite viete, že toto mesto sa vám dostane pod kožu hneď na prvý pohľad. Nebudete sa vedieť zbaviť myšlienky, že sa sem ešte určite budete chcieť vrátiť. A nie raz, ani dvakrát.

Napriek tomu, že Zuzka a Maťko pochádzajú z Oravy a zo Serede, Banská Štiavnica si získala ich srdcia: „Vždy, keď sme prišli do Štiavnice na výlet, cítili sme sa ako v inom svete. Nevedeli sme to ani vysvetliť. Stále sme si hovorili, že je to pre nás iný svet. A predsa taký blízky. Myslím, že Štiavnica nás azda nikdy neomrzí. Práve naopak, každou jednou návštevou sa do nej viac zaľúbime.“

V Podkroví v Perinách vám rozhodne nič nebude chýbať

V rámci tohto krásneho ubytovania máte k dispozícii celý samostatný podkrovný mezonet. Ten je dômyselne a prakticky rozdelený na spoločenskú a spiacu časť.

Do apartmánu sa vstupuje zo samostatnej predsiene na 4. poschodí v bytovom dome. Byt síce nemá výťah ani balkón, no výhľad na kalváriu z jednej a les z druhej apartmánu vám to patrične vynahradí.

Pri vchode do apartmánu máte k dispozícii malú chodbu so skriňou. Naľavo od nej sa nachádza kúpeľňa s luxusnou rohovou vaňou s výhľadom na stromy v bezprostrednej blízkosti.

Súčasťou spodného podlažia je aj plnohodnotne vybavená kuchyňa. Tá sa nachádza v jednom priestrannom a otvorenom priestore spoločne s obývačkou a jedálňou. Priestor opticky delia sklené polosteny.

Po schodisku sa dostávate ku krátkej predsieni výhľadom na kalváriu. Tu sa nachádza oddychová časť s dvoma spálňami s manželskými posteľami. Samostatné spálne, ako aj všetky okná v bytíku sú orientované do priľahlého lesa.

Nadčasový minimalizmus a pastelové farby

Pre Podkrovie v Perinách je príznačná nadčasovosť, jednoduchosť i pastelové farby. Minimalisticky biele steny sú doplnené o hrejivý prírodný materiál, akým je drevo. Oporné trámy, lustre schody či podlahy tak narúšajú bielu sterilitu a dodávajú jej príjemnú útulnosť.

Pre každú z dvoch spálni je charakteristická jedna pastelová farba. Podkrovie v Perinách tak disponuje ružovou a zelenou izbou. Jemné pastelové farby nenarúšajú pokoj vyžarujúci z tohto priestoru. Práve naopak, dodávajú im štipku hravej farebnosti.

Za oknom ako na exotickom ostrove

Názov Podkrovie v Perinách nedostal tento útulný bytík len tak nič za nič. Priestranný mezonet s výhľadom na kalváriu sa nachádza iba 15 minút od centra mesta. Ale čo je podstatné, je orientovaný smerom do útulného lesíka.

Možno aj to je dôvod, prečo pôsobí, ako by ste ani neboli na Slovensku, ale kdesi v exotike. Najmä počas horúcich letných dní a príjemných daždivých búrok. Tento pocit zintenzívňuje každý maličký detail tohto unikátneho ubytovania.

Dekorácia v podobe obrovského palmového listu, makramé visiace na stenách, azúrovo modré dlaždice na stenách kúpeľne či ratanové lustre v obývačke. Všetky tieto detaily vytvárajú minimalistický dizajn s nádychom bohémstva. Dokonale tak odráža charakter samotného mesta.

Mimochodom, za azúrovo modrou vodou nemusíte chodiť ďaleko. Počas leta sa môžete príjemne osviežiť v neďalekom tajchu, ktorý je najvyhľadávanejšou turistickou atrakciou Banskej Štiavnice. Voda je naozaj príjemná a fotograficky tyrkysová.

Pre rodiny, páry i partiu priateľov

Vďaka dvom samostatným spálňam, obývačke a kuchyni je apartmán ideálnym ubytovaním nielen pre rodiny s deťmi, ale aj pre páry alebo priateľov. „Spolu so Zuzkou chceme, aby ste si naše podkrovie spájali s jedinečným štiavnickým zážitkom plného oddychu, romantiky a radosti. Pretože Štiavnica je predsa láska,“ hovorí Maťko.

V prípade, že máte veľa batožiny, vedzte, že ani s parkovaním pred bytovým domom nie je žiaden problém. Navyše, pozdĺžne parkovanie je na týchto miestach bezplatné. A to, kdekoľvek v okolí bytového domu.

Mesto umelcov prítomné aj v mezonete

Všetci ste už určite počuli o tom, že Banská Štiavnica je mestom umelcov. A je to naozaj tak. Majitelia Podkrovia v Perinách sa tento aspekt rozhodli prirodzene zahrnúť aj do interiéru ich bytu.

Spoločný otvorený priestor dopĺňa útulný hudobno-čitateľský kútik, ktorý sa nachádza sa pod schodmi. K dispozícii tu máte aj jedinečnú repasovanú analógovú audio sústavu a akustickú gitaru. Pretože s hudbou je život omnoho krajší, no nie?

Majitelia Podkrovia v Perinách sú mimoriadne ústretoví a ochotne vám poradia s čímkoľvek. Pokojne sa ich spýtajte na akúkoľvek rekreačnú, sociálnu, gastronomickú alebo historickú príležitosť, ktorú by ste si v nádhernej Banskej Štiavnici rozhodne nemali nechať ujsť.

„Najviac na svete si prajeme, aby ste boli spokojní. Aby ste si tu oddýchli, relaxovali vo vani a pozerali do zeleného lesa. Prajeme si, aby ste si vychutnali prechádzky hore ulicou do centra Štiavnice, dali si super obed, mňam kávu a aby ste sa večer celí šťastní vracali do podkrovia, kde vás ráno zobudí spev vtáčikov,“ pozývajú vás majitelia tohto jedinečného Podkrovia v Perinách.