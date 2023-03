Týmto vodičským preukazom končí platnosť: Za výmenu zaplatíte niekoľko eur, niektorí ju majú zadarmo

Polícia Nitriansky kraj na svojom Facebooku ľuďom pripomenula, že ak majú doma tento typ vodičského preukazu, jeho platnosť koncom tohto roka končí. Konkrétne sa to týka ružových vodičských preukazov, ktoré boli vydávané od vzniku Slovenskej republiky do 30. apríla 2004. Ak patríte medzi tých, ktorých sa to týka, toto by ste mali vedieť.

Starým ružovým vodičským preukazom končí v roku 2023 platnosť. Polícia preto avizuje, že o ich výmenu môžete požiadať aj teraz a nemali by ste si túto povinnosť nechávať na poslednú chvíľu. Zároveň, ak chcete dostať nový vodičský, musíte svoj starý odovzdať.

Títo ľudia platiť nemusia

Výmena vodičských preukazov je navyše spoplatnená. „Žiadosť o výmenu vodičského preukazu do 30 dní je spoplatnená správnym poplatkom 6,50 eura. Na výslovnú žiadosť poplatníka je možné vyhotoviť vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní. Správny poplatok je vtedy štvornásobný, teda 26 eur,“ píše polícia. Má to však aj jednu výnimku.

Tento poplatok sa netýka osôb nad 65 rokov, ktoré sú od neho oslobodené. Čiže, ak máte doma spomínaný ružový vodičský preukaz a máte nad 65 rokov, vymenia vám ho zadarmo.

Koniec platnosti dokladu s neobmedzenou platnosťou?

V komentároch sa od verejnosti objavila pripomienka k tomu, ako môže končiť platnosť dokladu s neobmedzenou platnosťou.

„Zavedenie obmedzenej platnosti vodičských preukazov súvisí s potrebou zabezpečiť úplnú transpozíciu európskej smernice z roku 2006 o vodičských preukazoch,“ odpovedá polícia v príspevku.