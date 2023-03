Ušetrite až 600 eur či získajte 400 eur: „Tajné“ triky, ktoré vám z daňového priznania pomôžu vyťažiť peniaze

Kým si niektorí ľudia s podávaním daňového priznania nelámu hlavu a berú to ako nutnú povinnosť, ďalším sa do toho nechce a odkladajú ho až do poslednej chvíle, čo znamená, do konca marca. Niektorí si ho musia podávať sami, za ďalších to zas vyrieši zamestnávateľ. Nech už patríte do ktorejkoľvek skupiny, mali by ste vedieť o týchto zaujímavých „trikoch“, ktoré vám môžu ušetriť, či dokonca získať peniaze od štátu. Týkajú sa dokonca aj študentov či mladých.

Ak si chcete byť skutočne istí tým, že sa niektorá spomínaná možnosť na vás vzťahuje a je pre vás výhodná, poraďte sa so svojím účtovníkom alebo si dôkladne naštudujte podmienky, napríklad na webe Finančnej správy.

Môžete získať až 400 eur vďaka daňovému bonusu

Na webe Finančnej správy sa dočítate o veľmi zaujímavej možnosti, ako získať od štátu takzvaný „daňový bonus na zaplatené úroky“. Ako vysvetľuje Finančná správa, daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje iba na úroky pri úveroch na bývanie.

Teraz.sk uvádza, že ak mladí ľudia platiaci úvery spĺňajú podmienky, môžu si znížiť svoju daňovú povinnosť o sumu bonusu na zaplatené úroky hypotéky. Stačí k tomu potvrdenie z banky. Ako to funguje?

Spomínaných podmienok je viac. Jedna z nich napríklad hovorí, že daňovník musel mať v čase podania žiadosti o úver na bývanie od 18 do 35 rokov. Ďalšia spomína, že jeho priemerný mesačný príjem, dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvoril zmluvu o úvere na bývanie, nesmel presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca, objasňuje Finančná správa.

Maximálna výška daňového bonusu je 400 eur. Ak ho chcete získať, stačí priložiť potvrdenie o výške zaplatených úrokov zamestnávateľovi so žiadosťou o ročné zúčtovanie alebo k daňovému priznaniu, píše Teraz.sk. Ak patríte do druhej skupiny, tak to ešte do konca marca stíhate.

Ušetrite až 600 eur odkladom daňového priznania

Hneď na začiatku upozorňujeme, že táto možnosť sa netýka každého. Ak však patríte medzi tých „šťastlivcov“, ktorých áno, môžete ušetriť až 600 eur. Ako je to možné? Ide o veľmi jednoduchý „trik“, ktorý vám možno odporučí aj váš účtovník či účtovníčka.

Týka sa živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré doteraz neplatili sociálne odvody alebo tých, ktorých čaká nárast sociálnych odvodov. Ak patríte do tejto skupiny ľudí, stačí, ak si podáte odklad daňové priznania. Ako vysvetľuje portál Podnikajte.sk, lehotu na podanie daňového priznania môžete posunúť najviac o tri kalendárne mesiace alebo pri príjmoch zo zahraničia až o šesť kalendárnych mesiacov. Čo tým docielite?

Ukážme si to na jednoduchom príklade. Ak vám po podaní daňového priznania má po prvýkrát vzniknúť odvodová povinnosť do Sociálnej poisťovne, jednoducho týmto odkladom získate 3 mesiace naviac, kedy ich platiť nemusíte. Čiže nebudete platiť odvody od 1. 7., ale začnete až od 1.10. Keďže je aktuálna minimálna výška odvodov 200,72 eur, za tri mesiace ušetríte až 600 eur. Čo sa nepochybne oplatí.

Odklad daňového priznania však nemusí byť vždy a pre každého dobrý nápad, a preto vám odporúčame dopredu si zistiť, či patríte do skupiny, ktorá z neho môže niečo vyťažiť alebo práve naopak.

„Zarobiť“ pomocou daňového priznania môžu aj študenti