Tupac Shakur, Anna Franková či Marilyn Monroe. Takto by dnes vyzerali tieto osobnosti, ak by nezomreli

Smrť je súčasťou života a neobchádza ani celebrity či slávne osobnosti. Tie, ktoré svoju životnú púť ukončili skôr máme v mysli zafixované ako „večne mladé“. Stačí si napríklad spomenúť na Marilyn Monroe, ktorú pri predstave vidíme stále ako v čase jej najväčšej slávy.

Ako by však vyzerali osobnosti, ktoré medzi nami už nie sú v prípade, že by stále žili? Túto otázku si kladie aj umelec Hidreley Diao, s ktorého skvelého prácou ste sa už mohli na našej stránke stretnúť, keď pretvoril čiernobiele fotografie celebrít do farby, či keď ukázal, ako by mohli vyzerať deti známych hollywoodskych ex-párov.

Hidreley fotografie celebrít upravuje pomocou umelej inteligencie, no veľkú časť práce dokončí vo Photoshope.

