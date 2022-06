Mohla byť pre nich nebezpečná, musela zomrieť: Údajný vzťah Marilyn Monroe s bratmi Kennedyovcami je plný konšpirácií

Keď sa spomenie meno Marilyn Monroe, mnohým okamžite napadne jej zvodné spevácke vystúpenie k narodeninám bývalého prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Práve spojenie tejto dvojice aj dnes vyvoláva množstvo otázok a je opradené rôznymi konšpiračnými teóriami. A podobne tomu bolo aj v čase, kedy bola Marilyn ešte nažive. Kým sa niektoré fámy spájajú s ich údajným pomerom, podľa ďalších mali dokonca bratia Kennedyovci stáť aj za jej smrťou.

V článku sa dozviete aj: Kvôli čomu sa začali šíriť fámy o údajnom pomere medzi Marilyn a prezidentom Kennedym?

Aký ošiaľ a konšpiračné teórie vo svojej dobe spôsobili?

Mala viesť pomer aj s jeho bratom?

Čo sa hovorí o spojení bratov Kennedyovcov s jej smrťou?

Čomu ľudia veria dnes?

Spustilo to legendárne blahoželanie

Ako uvádza portál Irish Central, práve legendárne vystúpenie, ktoré sa konalo v Madison Square Garden 19. mája 1962, odštartovalo reči o údajnej afére, ktorú mala Marilyn viesť s prezidentom Spojených štátov. Marilyn v ten večer podľa niektorých až príliš vyzývavo zaspievala „Happy Birthday Mr. President“. Dodnes sa tento moment považuje za ikonický, no skúste si predstaviť, čo musel spôsobiť vo svojej dobe.

Špekulácie o spojení Marilyn s Kennedym si ľudia zamilovali. Stačilo, aby sa v novinách objavila ich fotografia alebo akákoľvek zmienka a verejnosť sa toho okamžite chytila. A to aj napriek tomu, že prezident bol v tom čase ženatý a Marilyn nebola ani zďaleka jedinou ženou, o ktorej sa hovorilo, že s ňou vedie mimomanželský pomer. Jednoznačne bola ale tou najvýraznejšou, ktorá priťahovala oči kamier, fotoaparátov, mužov aj širokej verejnosti.

Kennedyho manželka sa večera nezúčastnila

Kontroverzným zistením v tom čase bolo aj to, že na oslave Kennedyho narodením, kde spievala Marilyn, jeho manželka nebola prítomná. Dôvodom ale mohlo byť, že večer bol aj politicky motivovaný a manželka prezidenta sa podobných udalostí zvyčajne nezúčastňovala.

Údajný pomer medzi Marilyn a Kennedym ale vyvolal taký ošiaľ, až sa začalo hovoriť o tom, že boli spolu videní na miestach, kde reálne v tom čase ani jeden z nich nebol.

Spoločná fotografia, ktorá bola dlho držaná v tajnosti

Čo sa týka fotografií, na ktorých sú zachytení obaja, existuje ich iba málo. Jedna z najikonickejších vznikla práve po spomínanom vystúpení. Podarilo sa ju zhotoviť fotografovi Bieleho domu Cecilovi Stoughtonovi, ktorý ju ale nevypustil von hneď v tom momente, ale dostala sa na svetlo sveta až v roku 2010.

Ako sa zoznámili?

Hovorí sa, že Marilyn a prezident sa po prvýkrát stretli na večierku a zoznámil ich Frank Sinatra. Ak by sa tak nestalo, možno by si ju Kennedy všimol aj tak, keďže bola hviezdou a ženskou ikonou. Po tomto stretnutí malo nasledovať pozvanie na strávenie víkendu v dome Binga Crosbyho. Kennedyho manželka sa ho ale nezúčastnila.

Okrem Johna Fitzgeralda sa s pomermi s Marilyn spája aj jeho brat, bývalý minister spravodlivosti USA, Robert Kennedy. Magazín People uskutočnil v roku 2012 rozhovor so životopiscom Jamesom Spadom. Ten prezradil kontroverzné tvrdenie, ktoré súhlasí s údajnými fámami. Uviedol, že podľa neho neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by potvrdil, že za jej smrť môžu práve bratia Kennedyovci, je ale celkom jasné, že s oboma mala sexuálne pomery. Spada opísal, že John Fitzgerald zoznámil Marilyn so svojím bratom Robertom a keď jeho už omrzela, „posunul“ ju jemu.

Mal byť s ňou v noci, kedy zomrela

Práve Robert sa totiž spája so vznikom rôznych teórií o tom, ako Marilyn zomrela. Našli sa svedkovia, ktorí sú presvedčení o tom, že v noc jej smrti počuli vychádzať z jej izby jeho hlas a následne krik Marilyn. Ďalší životopisec Anthony Summers sa zdôveril, že pri rozhovore s domácou Marilyn po jej smrti zažil zvláštny moment, pri ktorom mu prezradila, že skutočne bol s Marilyn Robert.

Okrem toho niekoľko ľudí, ktorí vyšetrovali jej úmrtie, sa zrazu dostali na lepšie pracovné pozície. Tento fakt iba nahrával spomínaným teóriám o tom, že Kennedyovci sú zapletení s jej smrťou, aj keď sa to nikdy nepotvrdilo.

Prečo by mali chcieť, aby Marilyn zomrela?

5. augusta 1962 obleteli médiá šokujúce správy. 36-ročnú Marilyn Monroe – jednu z najslávnejších hviezd Hollywoodu – našli v skorých ranných hodinách mŕtvu, informoval New York Times. Poslednú nažive ju videla gazdiná, okolo 20. hodiny večer.

O 3:25 nad ránom si všimla, že sa u nej v izbe ešte svieti, avšak nič nepočula. Búchala na dvere a pýtala sa, či je všetko v poriadku. Marilyn neodpovedala. Zavolala jej psychiatrovi, ktorý po príchode vyrazil dvere na jej izbe. Už jej ale nedokázali pomôcť. Okolo nej boli porozhadzované prázdne obaly od liekov na spanie. Predpokladaný čas úmrtia lekári stanovili na večer 4. augusta medzi 20:30 a 22:30. Vzhľadom na množstvo liekov, ktoré skonzumovala, nemohlo ísť o náhodu.

Smrť Marilyn Monroe však mnohým nedala spávať a stala sa z nej búrlivo diskutovaná téma. Okolo toho, čo presne sa stalo v osudnú noc, koluje množstvo otáznikov. Dokonca sa líši aj predpokladaný čas jej smrti. Ďalšie nezrovnalosti sú v tom, prečo bola polícia privolaná na miesto činu neskôr ako psychiater, čo sa dialo po jeho príchode, alebo ako je možné, že sa stopy liekov po predávkovaní neobjavili aj v jej žalúdku.

Vzniklo hneď niekoľko konšpiračných teórií. Najčastejšie sa v nich objavuje práve dvojica Kennedyovcov. Podľa Spadovi vplyvní bratia nemohli riskovať, že ich pomery vyjdú najavo, pretože by to mohlo zvrhnúť prezidenta. Vysvetlil ale, že krytie, ktoré malo zabrániť komukoľvek zistiť, že Marilyn bola zapletená s Kennedyovcami, bolo nesprávne interpretované ako krytie toho, že ju zavraždili.

Mohla byť pre nich nebezpečná

Podľa novinára Seymoura Hersha bola pre nich „nebezpečná“ povaha Marilyn, pri ktorej nemohli mať nikdy 100-percentnú istotu, že tieto veci zostanú iba v ich súkromí.

Teórie spájané bratov Kennedyovcov so smrťou Marilyn delia ľudí do dvoch táborov. Jedna verí tomu, že išlo o náhodné predávkovanie, ďalší sa ale aj dnes prikláňajú ku scenáru o tom, že ju chceli umlčať, pretože jednoducho vedela viac, než im vyhovovalo.

Je nutné znova zdôrazniť, že ide iba o teórie. A ako to bolo s nimi naozaj, sa už asi nikdy nedozvieme. Ako vysvetľuje magazín People, smrť Marilyn Monroe bola označená termínom „pravdepodobná samovražda“. To ale mnohým ani po dlhých rokoch nedá spávať a preto sa aj dnes o Marilyn objavujú nové teórie alebo informácie, ktoré predtým neboli zverejnené či známe.