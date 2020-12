Takto ste ich ešte nevideli. 30 celebrít zo zlatej éry Hollywoodu vo farbe vďaka umelej inteligencii

Kým dnes je používanie čiernobielych fotografií vecou skôr umeleckého vnímania, v minulosti to bola jediná možnosť ako fotiť. No farebné fotografie dávajú záberu reálnu podobu, dokážu správne zachytiť scénu a detaily. To si uvedomujú mnohí ľudia a umelci, ktorí sa snažia staré fotografie kolorizovať, a tak nám preniesť čiernobielu minulosť do farebnej súčasnosti.

A Hidreley Diao je práve jedným z tých, ktorí nám chcú ukázať krásu čiernobielych fotografií vo farbe. S jeho tvorbou ste sa už na Intereze mohli stretnúť, keď sme vám priniesli článok o tom, ako by vyzerali deti slávnych hollywoodskych ex-párov.

Tak ako vtedy, aj teraz Hidreley využil program umelej inteligencie. “Fotografie som vyfarbil v programe s umelou inteligenciou, ktorý to zvládne v priebehu sekundy,” prezradil pre Interez. Ide o DeepAI a vyskúšať si ju môžete aj vy.

Napriek tomu mu vytvorenie 30 obrázkov, ktoré sa nachádzajú v článku, trvalo 8 hodín. “Aj keď program vyfarbí obrázok v priebehu sekundy, vytvorenie farebných fotografií mi trvalo 8 hodín. Nájsť a vybrať peknú fotografiu, na ktorej bude najlepšie viditeľný výsledok, nie je jednoduché,” povedal nám Hidreley.

Jeho najobľúbenejšou fotografiou je jednoznačne Marilyn Monroe. Hidreley pripomína, že obrázky nie sú stopercentne dokonalé, avšak výsledok je aj napriek tomu viac ako uveriteľný.

Marilyn Monroe

Katharine Hepburn

Lucille Ball

Ingrid Bergman

Audrey Hepburn

Elvis Presley

Charlie Chaplin a Virginia Cherrill

Marlon Brando

James Dean

Frank Sinatra