Trump sa vracia, do Bieleho domu berie svoju pravú ruku: Skloňujú sa ďalšie mená, medzi nimi aj obrovské prekvapenie

Donald Trump by mal byť do svojej funkcie inaugurovaný 20. januára 2025. Napriek tomu je už známe jedno meno, ktoré s ním poputuje do Bieleho domu. Už vo štvrtok predstavil vedúcu svojej kancelárie, má sa ňou stať Susan Wiles, žena, ktorá pôsobila ako manažérka jeho predvolebnej kampane.

Ide o jednu z osôb, ktoré po Trumpovom boku pôsobia najdlhšie. Podľa slov novozvoleného prezidenta mu pomohla dosiahnuť jedno z najväčších politických víťazstiev v americkej histórii, píše TASR.

Hovorí sa o ďalších menách

„Susie je tvrdá, inteligentná, inovatívna a je všeobecne obdivovaná a rešpektovaná. Susie bude naďalej neúnavne pracovať na tom, aby bola Amerika opäť skvelá. Nepochybujem, že vďaka nej bude naša krajina hrdá,“ cituje Trumpa CNN.

Aktuálne sa už špekuluje aj o ďalších menách. Ako informuje TN Nova, do sídla prezidenta by mal zamieriť napríklad aj synovec bývalého prezidenta Robert F. Kennedy Jr. Ten pôvodne kandidoval ako nezávislý kandidát na prezidenta, neskôr svoju kampaň pozastavil a Trumpovi vyjadril podporu, upozorňuje portál Aktuality.

Ďalším skloňovaným menom je bývalý riaditeľ CIA a minister zahraničia Mike Pompeo. S Trumpom by mal do Bieleho domu prísť aj majiteľ spoločnosti Tesla a Space X Elon Musk.

Musk v júli podporil Trumpa a zároveň sa stal výraznou osobnosťou konzervatívneho politického hnutia. V roku 2016 pritom v prezidentských voľbách, ako sám priznal, volil Hillary Clinton a v roku 2020 Joea Bidena, píše SME.