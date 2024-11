Expert Duleba o USA: Trump chce ukončiť vojnu na Ukrajine, zrejme zavolá Zelenskému a Putinovi. Toto budú kľúčové otázky

Spojené štáty americké si zvolili 47. prezidenta. Donald Trump už prekročil hranicu 270 voliteľov potrebných na obhájenie postu. Prostredníctvom sociálnej siete mu už zagratuloval aj slovenský prezident Peter Pellegrini.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Pomôžeme, aby sa naša krajina zahojila. Čaká nás zlatý vek Ameriky. Budem za vás všetkých bojovať každou bunkou svojho tela,“ odkázal z pódia. Ako pripomína BBC, ak vyhrá boj o Biely dom, Donald Trump zloží prezidentskú prísahu 20. januára 2025.

Trump už pred voľbami dlhodobo vyhlasoval, že by dokázal v „sekunde“ zastaviť vojnu Ruska na Ukrajine. Ako v minulosti upozornil politológ Erik Láštic, nikto presne netuší, čo by jeho slová mohli znamenať v praxi.

Pozícia Ukrajiny do veľkej miery stojí na podpore, ktorú dostáva od Európy aj USA, Rusku zároveň dochádzajú zdroje. Podľa zahraničnopolitického analytika a odborníka na Rusko-ukrajinské vzťahy Alexandra Dulebu sa bude do vojny snažiť zasiahnuť ešte pred inauguráciou.

Bude sa snažiť zastaviť vojnu, scenár je neistý

V posledných týždňoch sprevádzala kampaň Donalda Trumpa veta, ktorá mu zrejme napokon pomohla vyhrať. „Opravím to.“ Za tieto slová si každý mohol dosadiť čokoľvek ho trápilo, napríklad vojnu Ruska na Ukrajine. Trump sa mohol stať symbolom ukončenia vojny, tak, ako sa zaň niekoľkokrát pasoval.

Ako pre interez uviedol Duleba, ak Trump dodrží slová vyslovené počas kampane, zrejme bude v blízkom čase volať Putinovi i Zelenskému. „Putinovi povie, že ak neprestane s vojnou, Zelenskému dá toľko, koľko mu ešte z hľadiska vojenskej podpory nedal. Ukrajinskému prezidentovi zasa povie, že ak to neukončí, nebude ho viac vojensky podporovať,“ myslí si.

Zároveň dodáva, že odhadnúť, čo bude nasledovať, je takmer nemožné, a scenáre zatiaľ stoja len na špekuláciách. Všetko bude závisieť od toho, aká odpoveď príde z ukrajinskej a ruskej strany. Limity sú na oboch stranách.

„Očakávam, že Putin bude náchylný ísť do rokovaní s Trumpom. Kľúčová je ale otázka Ukrajiny a spravodlivého mieru. Čo môže Trump ponúknuť Ukrajine? Bude súčasťou dohody, že sa Rusi stiahnu, s výnimkou Krymu a Donbasu – toho, čo mali pred februárom 2022? Znamená to vyzbrojenie Ukrajiny?“ menuje problémy Duleba.

To, od čoho bude závisieť ďalší vývoj, je navyše aj situácia v Rusku. Podľa Dulebu totižto Kremeľ táto vojna už dobieha, sankcie majú dosah a krajina nevie, akým spôsobom ju bude od budúceho roka financovať. Hrozí stagflácia a nie je jasné, odkiaľ bude možné brať nové zdroje.

Hrozba ďalšieho konfliktu

To, čo môže Trump priniesť, je opätovné spochybňovanie tradičných spojenectiev medzi USA a Európou či NATO. Jeho heslo „Make America Great Again“ by malo znamenať, že sa už nebudú ekonomicky sústreďovať na globálny obchod a liberalizáciu, ale sústredia sa na seba a sebestačnosť.

Duleba upozorňuje na jeden z Trumpových predvolebných sľubov, a síce uvalenie vysokých, 60-percentných ciel na čínske výrobky a výrobky z EÚ.

To podľa neho bude znamenať dramatické vyhrotenie vzťahov s Čínou a obchodnú vojnu. Nie je možné vylúčiť, že to skončí vojenskými konfliktmi v Pacifiku.

Ak by sa naplnil tento scenár, USA by potrebovali blízkeho spojenca, ktorým sú krajiny Európy. „Ak Trump pôjde do konfliktu s Čínou a nepodarí sa dosiahnuť nejakú dohodu, Trump zistí, že konflikty nie sú izolované, ale prepojené. USA lepšieho spojenca ako EÚ nemajú. Amerika nemôže byť izolovanou veľmocou, je závislá na globálnych vzťahoch,“ dodáva.