Toto milovníci Harryho Pottera nečakali: Nové informácie prezradili skutočný vzťah Dumbledora s dôležitou postavou

Občasní fanúšikovia Harryho Pottera už možno aj zabudli na existenciu nového filmového sveta, ktorý otvorila spin-off séria Fantastické zvery. Tí skalní sa tretieho dielu nevedia dočkať a každá jedna informácia zo zákulisia je pre nich nesmierne cenná. Druhý film tejto série nevyšiel úplne podľa predstáv tvorcov, čo im diváci i kritici dali značne pocítiť. Bolo preto jasné, že chystaný a dlho očakávaný tretí film musí byť špičkový.

A vyzerá, že skutočne aj bude, pretože autorka scenára, samotná stvoriteľka magického sveta Harryho Pottera, spisovateľka J. K. Rowlingová, príbeh filmu Fantastické zvery 3 (Fantastic Beasts 3) niekoľkokrát prepisovala a aj samotnú produkciu sprevádzal jeden problém za druhým, píše portál Edna.cz.

Nové odhalenia vo Fantastických zveroch 3

Problémy so scenárom, posuny natáčania kvôli celosvetovej pandémii či výmena hereckého predstaviteľa kľúčovej postavy – to je len zlomok z toho, čo produkciu tretích Fantastických zverov postretlo.

Snímka je v produkcii prakticky od roku 2019 a doposiaľ sa o nej veľa nevedelo. Režisér projektu David Yates však už má väčšinu práce za sebou a prvý surový zostrih filmu bol nedávno údajne predstavený testovaciemu publiku. To síce podpísalo dohody o mlčanlivosti, niečo sa však na internet predsa len z premietania dostalo. Nasledujúce riadky môžu prezrádzať dôležité informácie o deji, takže ak nechcete prísť o prekvapenie, radšej ďalej v čítaní článku nepokračujte.

O samotnom príbehu tretích Fantastických zverov sa toho veľa nevie, no tí, čo film videli, prezradili veľmi dôležité informácie. Jedným z najväčších odhalení predchádzajúcej snímky Fantastické zvery: Grindelwaldove zločiny (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) bola zápletka, že postava Credenca (hrá ho herec Ezra Miller) je vlastne bratom Albusa Dumbledora (toho vo Zveroch stvárnil herec Jude Law). Veľký cliffhanger mal však priniesť vysvetlenie až v ďalšej snímke. A veruže ho aj prinesie.

Dozvieme sa viac o Dumbledorovi

Ako píše web The Illuminerdi, v tretej snímke sa dozvieme, že nejde o brata samotného Albusa, ale syna jeho brata Aberfortha. Ten mal mať pomer s neznámou ženou, ktorá ale bola následne spoločnosťou zavrhnutá. Ona a aj dieťa, teda Credence/Aurelius Dumbledore, sa následne vydali na vlastnú cestu. A aj tá sa bude vo Fantastických zveroch 3 postupne odhaľovať.

Nový diel filmovej spin-off série sa má odohrávať v 40. a 50. rokoch minulého storočia a mal by sa viac zamerať na minulosť rodu Dumbledorovcov.

Čo sa týka zostrihu, ktorý testovacie publikum videlo, tak ten podľa webu Edna.cz nebol úplne dokonalý. Išlo o nehotový zostrih a chýbalo v ňom niekoľko scén aj množstvo špeciálnych efektov. Takže o výsledku zatiaľ nemožno hovoriť objektívne. Hotový film sa do kín po celom svete má dostať 14. júla 2022, kedy je naplánovaná celosvetová premiéra.