Toto je najsuchšie miesto na Zemi: Naposledy tu pršalo pred 2 miliónmi rokov. To, kde sa nachádza, vás prekvapí

Mnohí si zrejme pod najsuchším miestom na Zemi, kde prakticky neprší, automaticky predstavia skôr horúcu púšť. V tomto prípade je to ale celkom iné miesto a len málokto by to najsuchšie prostredie hľadal práve tu.

Samozrejme, brať niektorú z púští za najsuchšie miesto na našej planéte, je správny smer hádania. Aj na hodinách zemepisu nám totiž neraz povedali, že jedným z najsuchších miest na zemi je púšť Atacama v Čile, kde podľa údajov NASA ročne spadne len od 1 do 3 milimetrov zrážok. Zaujímavé tiež je, že na Atacame nebol zaznamenaný vôbec žiadny intenzívnejší dážď až po dobu 401 rokov. To bolo v období od roku 1570 do roku 1971.

Najstudenšia a najsuchšia

Ako ale uvádza portál IFL Science, Atacama rozhodne nie je najsuchším miestom na svete, pretože jestvujú ešte suchšie. A tým absolútne najsuchším je Antarktída. Prečo?

Najjednoduchšie sa to dá vysvetliť tak, že studený vzduch prináša menej vlhkosti ako teplejší, čo znamená, že na danom mieste nie sú prakticky žiadne zrážky v podobe dažďa či snehu.

Samozrejme, na kontinente sneh padá a dokonca ho napadne aj niekoľko metrov ročne. Deje sa tak ale najmä v pobrežných oblastiach. Vo vnútrozemí, teda ďaleko od zdrojov vlhkosti, spadne len niekoľko centimetrov snehu ročne. A vďaka tomu možno Antarktídu považovať za najsuchší kontinent.

Na niektorých miestach nepršalo už 2 milióny rokov

Najzaujímavejšie na tom celom ale je, že na jednom konkrétnom mieste v Antarktíde, a namieste je uviesť, že ich je viac, známom ako Suché údolia, kvôli nedostatku snehu alebo ľadu, nepršalo približne 2 milióny rokov!

Ako uvádza IFL Science, v oblasti s rozlohou asi 4 800 kilometrov štvorcových nemožno nájsť takmer žiadnu vodu. Tento stav zapríčinili najmä okolité hory, ktoré vlhkosť z oblasti zadržiavajú.

Navyše, okrem tohto sa v údoliach vyskytujú pomerne často aj tzv. katabatické vetry. Ide o relatívne teplé vetry, ktoré sa pohybujú rýchlosťou až 320 kilometrov za hodinu, pričom z oblasti vyparujú a odstraňujú vlhkosť.

Zaujímavá oblasť pre NASA

Extrémne podmienky v tejto oblasti Antarktídy vedcov, pochopiteľne, zaujímajú. Dokonca aj NASA neustále monitoruje tamojšie podmienky kvôli výskumu a prípravám misií na Mars. Je to aj preto, že mnohí si myslia, že v takých extrémnych podmienkach nemôže existovať žiaden život, no opak je pravdou. Aj tu si našiel cestu.

Vedci z NASA si preto myslia, že život v podobe baktérií, aký panuje na najsuchšom mieste Zeme, by mohol byť signálom, že aj na Marse sa život v rovnakej podobe nachádza, resp. aspoň kedysi dávno nachádzal.