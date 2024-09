Toto je dôvod, prečo sú pomaranče balené a predávané vždy v červenej sieťke. Tento trik by ste mali poznať

Pri návšteve supermarketu máme často plnú hlavu toho, čo chceme kúpiť, pozeráme na tovar a cenovky, a pritom špekulujeme, čo by sa nám ešte mohlo hodiť. Obchodníci vedia, že často nakupujeme impulzívne a orientujeme sa vo veľkom podľa vzhľadu tovaru. Ak napríklad ovocie či zelenina vyzerajú dobre, tak je pravdepodobnejšie, že si ich kúpime.

Článok pokračuje pod videom ↓

No môže sa stať, a často sa aj stáva, že práve ovocie či zelenina nemusia vždy vyzerať dokonalo. Platí to aj o citrusoch, napríklad o pomarančoch. Ak sú krásne oranžové, kúpime si ich určite skôr, než ak by mali zelené časti, alebo by boli žltkasté.

Oklame vás

No a tu nastupuje na scénu obyčajná červená alebo oranžová umelohmotná sieťka, do ktorej sú často pomaranče balené. Tá, ako píše portál IFL Science, pomáha vytvárať dojem, že pomarančová kôra má sýtejšiu oranžovú farbu a pôsobí tak atraktívnejšie. Podobne sa aj citróny dávajú do žltej sieťky, aby sa podporila ich žltá farba.

Celý tento efekt je založený na tzv. ilúzii konfiet. Táto optická ilúzia sa najčastejšie prezentuje obrázkom s neutrálne sfarbenými guľami, pričom cez ne prechádzajú čiary. Na základe farebnosti čiar sa potom gule javia rôznofarebné, ale majú rovnakú farbu.

A na rovnakom princípe funguje aj sieťka na pomarančoch či citrónoch. Opisuje to v novej štúdii publikovanej v časopise i-Perception psychológ Karl R. Gegenfurtner z nemeckej univerzity v meste Giessen, pričom k jej napísaniu ho podnietila vlastná skúsenosť s kúpou citrusov. Opisuje, ako si chcel kúpiť pomaranče na trhu, no mali nevábnu farbu. Keď ale išiel do supermarketu, objavil pekné zrelé pomaranče, no keď ich vybral zo sieťky, tak sa ich farba zmenila a boli oveľa menej atraktívne.

Opisuje, že náš mozog je nastavený tak, aby vnímal rovnomernosť a plynulé prechody, a keď je napríklad spomínaná červená sieťka nad oranžovými pomarančmi, náš mozog farby zlúči, aby zjednodušil to, na čo sa pozerá.

Preto keď budete nabudúce kupovať pomaranče alebo citróny v sieťke, dobre si ich poobzerajte a zamerajte sa na konkrétne kusy. Je dosť pravdepodobné, že odrazu tieto chutné plody nebudú vyzerať tak atraktívne, ako na prvý pohľad.