Muž zomrel po tom, ako ho uhryzlo jeho neobvyklé domáce zvieratko. Vlastnil ho nelegálne

Keď sa povie domáci miláčik, mnohí z nás si predstavíme spoločenského psíka či milú mačičku, prípadne huňatého zajačika. Avšak, potom sú tu tiež chovatelia, ktorých takéto zvieratká neuspokoja a túžia mať niečo „exotickejšie“. A práve takáto túžba sa jednému mužovi stala osudnou.

Jedovatá jašterica

34-ročný Christopher Ward z amerického Denveru nachádzajúceho sa v štáte Colorado zomrel po tom, ako ho uhryzol jeden z jeho domácich miláčikov, ako informuje portál IFL Science s odvolaním sa na agentúru AP a CNN. Nešťastná udalosť sa odohrala ešte vo februári tohto roka.

Muž manipuloval s jednou z dvoch jašteríc, ktoré vlastnil, pričom jedna ho pohrýzla. Nešlo ale o bežnú jaštericu, ale o kôrnatca jedovatého (Heloderma suspectum). Ako píše web bojnickej zoo, zo 173-tisíc známych jedovatých živočíchov sú iba dva jedovaté jaštery a práve tento je jeden z nich.

Po osudnom uhryznutí sa u Warda začali prejavovať príznaky otravy vrátane vracania. Neskôr omdlel a prestal dýchať. Jeho priateľka zavolala pomoc a po prevezení do nemocnice ho napojili na prístroje. Žiaľ, nepomohlo to a o štyri dni nato zomrel.

Zvyčajne ľudí nezabije

Kôrnatec jedovatý môže dorásť do dĺžky viac ako pol metra. Jed používa na znehybnenie svojej koristi, pričom do tela obete ho nedostáva pomocou dutých zubov ako jedovaté hady, ale do koristi sa pevne zahryznú a pomocou rýh na zuboch do tela dostávajú jed. Jeho pôvodným domovom je Mexiko, pripomína stránka obľúbenej slovenskej zoo.

Ako píše IFL Science, zahryznutie kôrnatca môže trvať aj 10 minút a kazuistika publikovaná v časopise Wilderness & Environmental Medicine uvádza, že jed obsahuje množstvo proteínových a neproteínových zložiek.

Na jed neexistuje protijed, avšak úmrtia u ľudí nie sú až také bežné, a preto je tento prípad o to zaujímavý.

Muž vlastnil dva kôrnatce nelegálne, keďže v Colorade nie je ich chov v domácom prostredí povolený a zvieratá boli umiestnené do príslušnej záchranárskej stanice.