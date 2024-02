Toto by si podľa Billa Gatesa mal prečítať každý: Situácia ľudstva je zlá, no nie beznádejná

Mnoho ľudí má obavy z toho, že sa ženieme do záhuby. Tým, ako devastujeme životné prostredie, si pod sebou pílime konár. Bill Gates to ale nevidí až tak pesimisticky a odporúča ľuďom prečítať si túto knihu.

Ako informuje web Gates Notes, Hannah Ritchie, autorka knihy Not the End of the World (vo voľnom preklade Nie je to koniec sveta, kniha bola publikovaná v januári tohto roka) bola pred niekoľkými rokmi odhodlaná nájsť spôsob, ako zachrániť svet. Bola presvedčená o tom, že zažívame najtragickejšie obdobie, v akom sa kedy ľudstvo ocitlo. Natrafila ale na prácu Hansa Roslinga. Švédsky akademik sa preslávil tým, že pomocou údajov dokázal, že podľa mnohých ukazovateľov ľudského blahobytu napriek všetkému ľudstvo napreduje.

Ritchie sa rozhodla, že bude v jeho práci pokračovať a aj Gates priznáva, že ho Roslingovo zmýšľanie veľmi ovplyvnilo. Viac sa zameriava na dáta, nie na novinky, ktoré si večer môžete vypočuť v správach. Podobne ako Rosling, aj ona využíva tieto fakty na rozprávanie prekvapivo optimistického príbehu, ktorý je v úplnom rozpore s diskusiami o súdnom dni, s ktorými sa stretávame vo väčšine rozhovorov o zmene klímy.

Exciting! My book is now available to pre-order in the UK.

An optimistic, data-driven look at how we solve our environmental problems & build a sustainable future.

It’s the book I needed 10 years ago.

You can pre-order here:

— Hannah Ritchie (@_HannahRitchie) May 12, 2023