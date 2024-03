Toto bude „mini Dubaj“ len pár kilometrov od našich hraníc: Investor tu chce postaviť najvyššiu budovu v Európe

Blízko našich hraníc možno už čoskoro vyrastie mini Dubaj. V Budapešti je naplánovaná výstavba megaprojektu, ktorý pripomína slávne mesto zo Spojených arabských emirátov.

Ako informuje RTVS, pri výstavbe sa môžu ešte vyskytnúť problémy, keďže hlavné mesto Maďarska proti zámeru protestuje. Budapešti sa nepozdáva najmä vidina komplexu výškových budov, ktoré by mali v novej štvrti vyrásť.

Obrovská investícia

Výstavba novej časti je plánovaná na jedno z takzvaných „hrdzavých pásiem“. Jej súčasťou majú byť obchodné a športové centrá, nové bytovky či parky. Projekt hovorí aj o silnom rozvoji dopravnej infraštruktúry a sľubuje „Dubaj v menšom vydaní“.

Dôvodom zmien je množstvo zanedbaných pásiem, ktoré mestu uberajú atraktivitu. Miestny ich nazývajú aj pásmami hrdze a ide napríklad o širšie okolie železničnej stanice Rákosrendező.

Práve tieto zanedbané pásy sú vhodné pre výstavbu bytoviek pre množstvo ľudí. To sa však Budapešti nedarí, a to predovšetkým pre nezhody maďarskej vlády, ktorá má poskytnúť mestu prostriedky na výstavbu s opozičným vedením metropoly.

Do hry preto vstúpil developer zo Spojených arabských emirátov, ktorý má presnú predstavu o tom, ako neatraktívne plochy využiť. Ide o investora, ktorý postavil najvyššiu budovu sveta – Burj Khalifu.

Ak by sa mu projekt podarilo realizovať, v Budapešti plánuje postaviť najvyššiu budovu v Európe. Išlo by pritom o najväčšiu zahraničnú investíciu v Maďarsku, a to vo výške najmenej päť miliárd eur. Okrem toho sa Maďarsko zaviazalo sumou 800 miliónov eur, ktoré projektu poskytne.

Mesto je proti

Aj keď spočiatku Budapešť videla v projekte vidinu vyriešenia problému so zanedbanými miestami a zároveň nedostatkom lacného bývania, zdá sa, že to nebude také jednoduché.

Metropola od investora žiadala poskytnutie 10-tisíc obytných jednotiek a zrejme narazila na problém. Primátor spolu s občianskymi združeniami svoj postoj k „mini Dubaju“ zmenili a počas víkendu sa proti jeho výstavbe konali aj protesty.

Problémom je aj potenciálna najvyššia budova v Európe a iné mrakodrapy, ktoré by úplne zmenili siluetu mesta. Komplex sa má totižto nachádzať za jednou z ikon maďarskej metropoly – Námestím hrdinov.