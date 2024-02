Tieto dve české stanice na Slovensku operátori nevypnú. Nenechali sa do toho dotlačiť a pre divákov majú prekvapenie

Ešte minulý rok slovenskí televízni diváci hromžili na kroky slovenských staníc TV Markíza a TV JOJ, keď začali nútiť operátorov, aby zo svojej ponuky vyradili českých vysielateľov. Niektorí im vyšli v ústrety, iní sa ale do toho dotlačiť nenechali. Česká TV Prima tak na tento rok plánuje veľký projekt – oficiálne spustí slovenské vysielanie svojich kanálov Prima LOVE a Prima COOL.

Článok pokračuje pod videom ↓

Česká komerčná skupina Prima má už dlhšie pripravovať dva nové projekty, z ktorých budú mať osoh najmä slovenskí diváci. Jej dve stanice, Prima COOL a Prima LOVE, už niekoľko rokov slovenskí operátori neoficiálne ponúkajú zákazníkom v balíčkoch. Problémom ale je, že česká stanica distribučné práva vysielaného obsahu pre Slovensko nenakupuje. Navyše, obe stanice vysielajú obsah, ktorý vysielali, resp. vysielajú ich „slovenské sestry“, teda TV Markíza a TV JOJ.

Slovenskí diváci dostanú vlastný COOL aj LOVE

Pochopiteľne sa to teda dvom slovenským vysielateľom nepáči a snažili sa niekoľkokrát zakročiť. COOL aj LOVE ale majú u slovenských divákov pomerne veľkú popularitu, preto sa Prima rozhodla, že kanály oficiálne sprístupní aj slovenským divákom. Prekvapivý je ale krok, že pôjde o slovenské verzie kanálov a nie české, aké už dôverne poznáme.

Prima už českú Radu pre televízne a rozhlasové vysielanie požiadala aj o udelenie licencií, píše český web Parabola.cz. Konkrétne ide o kanály Prima COOL SK a Prima LOVE SK. Informáciu o ich vzniku potvrdil pre portál interez.sk aj PR zástupca Primy na Slovensku, Filip Roháček.

„Môžeme potvrdiť, že skupina Prima požiadala o licencie pre televízne vysielanie programov Prima COOL SK a Prima LOVE SK. O podrobnostiach pripravovaných projektov budeme divákov včas informovať,“ uviedol Roháček.

Podobný krok už Prima aj Nova v minulosti urobili

Zatiaľ nie je jasné a zrejmé, aké programy budú slovenské verzie COOL a LOVE vysielať, či budú v českom alebo slovenskom jazyku, ani či bude TV program oboch verzií – teda slovenskej aj českej – totožný.

Nie je to ale prvýkrát, čo české stanice zareagovali na dopyt slovenských divákov podobným spôsobom. V roku 2016 a 2017 prestali na Slovensku vysielať hlavné kanály českých mediálnych skupín Prima a Nova, ktoré nahradili kanály Nova International a Prima PLUS. V ďalších rokoch postupne niektorí operátori vyraďovali aj ostatné menšie stanice, naposledy vlani kanál Prima ZOOM. Ten u operátorov skončil na základe podmienky TV JOJ, ktorá u nich presadila svoju doku stanicu JOJ Svet.

Ešte tento rok

Kanál Prima COOL v Česku (a neoficiálne aj na Slovensku) okrem množstva vlastnej tvorby vysiela kultových Simpsonovcov (The Simpsons), kultové seriály Hviezdna brána (Stargate) či sitkom Ako som spoznal vašu matku (How I Met Your Mother), alebo legendárnu motoristickú reláciu Top Gear z dielne BBC.

Na Prima LOVE dostáva priestor tvorba pre nežnejšie publikum, predovšetkým sú to pôvodné romantické seriály Primy, ale aj filmy nakrútené podľa románov Rosamundy Pilcherovej či nemecký seriál Doktor z hôr: Nové príbehy.

S ohľadom na dostupnosť licenčných práv je ale otázkou, ktoré z akvizičných titulov by slovenské COOL a LOVE mohli na Slovensku vysielať. Pri Prima PLUS, ktorý na našom území vysiela od roku 2017, spoločnosť viackrát zdôraznila, že jej cieľom je najmä sprostredkovanie svojej vlastnej tvorby divákom na Slovensku.

Prima COOL SK a Prima LOVE SK by sa do ponúk slovenských operátorov mohli podľa zistení Živé.sk dostať ešte tento rok. Túto informáciu ale Prima nekomentovala.