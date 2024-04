Tí, ktorí sa snažili šetriť, budú platiť najviac. Menia sa pravidlá pri domácom vykurovaní, pozrite sa, čo vás čaká

Minulý rok vstúpila do platnosti vyhláška, ktorá má zasiahnuť proti „praktikám“ so šetrením tepla. Ako sme vás už informovali, v niektorých domácnostiach sa stalo bežnou praxou stiahnuť kúrenie na minimum a spoliehať sa na to, že teplo príde z vedľajších bytov. To sa však neskôr odráža na vyúčtovaní práve tých domácností, ktoré „ťahajú“ vykurovanie aj za ostatných.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) predpokladá, že nový spôsob rozpočítavania zmierni rozdiely v merných nákladoch medzi jednotlivými bytmi. Ako informuje Denník N, do 31. mája by byty, ktoré sú vykurované centrálnou kotolňou, individuálnym kúrením alebo vlastnou kotolňou, mali dostať vyúčtovanie.

Takto to bude fungovať

Pre niektorých ľudí sa cena za kúrenie zmení. Nová vyhláška teší najmä vlastníkov rohových bytov alebo tých, ktorí veľa kúria. Naopak, je tŕňom v päte pre „šetričov“, ktorí sa doteraz viezli so svojimi susedmi a radiátor niekedy nezapli aj počas celej sezóny.

Základná zložka, ktorá sa bude rozpočítavať podľa plochy bytu, musí byť najmenej 30 percent. Nová vyhláška pridáva pravidlo, že rozdiel medzi nákladmi bytov jedného domu nesmie prekročiť 2,5-násobok. Majitelia, ktorí svoj byt vykurujú vlastným kúrením, musia zaplatiť základnú zložku, ktorú určuje rozloha bytu. Pre domácnosti s individuálnym vykurovaním v nadstavbách alebo podkrovných bytoch sa novinkou stáva koeficient 0,2 na podlahovú plochu.

V praxi to môže znamenať, že výsledná suma za teplo bude pre mnohé domácnosti nepríjemným prekvapením.