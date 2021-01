The New York Times pripravil investigatívny dokument o psychicky chorej Britney Spears. Prezradí šokujúce detaily

O niekdajšej popovej princeznej sa toho v bulvárnych médiách naprieč rokmi jej najväčšej slávy (a aj po nich) popísalo veľa. Je totiž veľmi jasným príkladom toho, čo s človekom môže spraviť veľká sláva. A na Britney Spears sa podpísala priam zdrvujúco. To napokon prezradí aj nový dokumentárny film z dielne novín The New York Times.

„Moja klientka ma informovala, že sa svojho otca bojí,“ cituje slová právnika Britney Spears web denníka The New York Times zo súdneho pojednávania, ktoré sa uskutočnilo ešte v novembri minulého roku. Kariéra jednej z najväčších popových hviezd nového milénia tak stále stagnuje. A keďže prípad zbavenia jej svojprávnosti stále nie je nijak doriešený, The New York Times sa rozhodol vo svojej dokumentárnej sérii pozrieť na život slávnej speváčky v novej investigatívnej snímke.

Uväznená v rukách vlastného otca

O Britney, jej vzostupe, hviezdnej kariére, škandáloch a psychických problémoch sa v bulvárnych médiách popísalo veľa. Rovnako veľa dokumentov tiež aj vyšlo naprieč streamovacícmi službami a teraz sa k nim pridá ďalší. Ten hlbšie preskúma nielen speváčkinu veľkú kariéru, ale aj totálny pád na dno, ktorý začal v roku 2008, keď mala Britney 26 rokov.

Vzhľadom na jej problémy s duševným zdravím a závislosti od alkoholu a drog, prišla o synov a neskôr bola dokonca zbavená svojprávnosti. Dnes 39-ročná speváčka chce opäť vziať svoj život do vlastných rúk, avšak narazila na závažný problém – celý ho má v rukách ako jej zástupca a dozorca – jej vlastný otec Jamie Spears. A ten, zdá sa, nechce nič na opätovnom pridelení súdnosti dcére meniť. Pomocnú ruku preto slávnej speváčke podávajú aspoň aktivisti a fanúšikovia, najnovšie sa k nim pridáva aj denník vlastným dokumentom z cyklu The New York Times Documents.

Dokument, ktorý prezradí doposiaľ neznáme okolnosti

Nový celovečerný dokument s názvom Framing Britney Spears zachytáva to, čo verejnosť o opatrovníctve jej otca možno nevedela, hlbšie poskytne náhľad do ich vzájomných súdnych bitiek, v ktorých sa niekdajšia popová princezná snaží získať opäť do rúk možnosť rozhodovať o svojom majetku sama. Najmä však zachytáva smutný pohľad na to, ako sa Britney snaží získať svoju slobodu.

V dokumente diváci uvidia množstvo rozhovorov a kľúčových dôkazov, ktoré majú prezradiť možno až šokujúce a doposiaľ nepoznané detaily jej života. Rozhovory tvorcom filmu poskytli dlhoroční blízki priatelia, ktorí s Britney počas rokov jej najväčšej slávy cestovali, marketingový manažér, ktorý jej vytvoril imidž popovej hviezdy, právnik aktuálne pracujúci na jej prípade, ale aj bývalý právny zástupca , ktorý sa snažil s jej otcom dohodnúť, no neúspešne.

Premiéra už čoskoro

Framing Britney Spears uvedie exkluzívne v USA televízna stanica FX a následne aj streamovacia služba Hulu. Je tak dosť možné, že v budúcnosti by sme vďaka spolupráci medzi Hulu a HBO mohli dokument vidieť aj u nás na streamovacej službe HBO GO.

Tvorcovia fanúšikom sľubujú doposiaľ nevidené materiály, v ktorých účinkujú aj jej samotní fanúšikovia snažiaci sa založením hnutia Free Britney dokázať súdu, že známa speváčka si zaslúži slobodu. Dokument si svoju premiéru odbije už 5. februára 2021. Trailer naň si môžete pozrieť pod článkom.