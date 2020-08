Zbavili ju svojprávnosti, nemôže rozhodovať o svojom živote. Hnutie Free Britney žiada jej oslobodenie

V posledných mesiacoch je speváčka Britney Spears opäť v centre pozornosti. Nie je to však preto, že by vydala nový album alebo bola na svetovom turné. Speváčka bojuje na súde o to, aby jej bola vrátená svojprávnosť.

Ako informuje web The New York Times, hnutie Free Britney, prevažne zložené z jej verných fanúšikov, sa obáva o speváčkine duševné zdravie. Už v roku 2019 bola Britney Spears súdom zbavená svojprávnosti a boli jej pridelený dvaja poručníci. Jeden z nich je jej vlastný otec Jamie Spears, druhou je právnik Andrew M. Wallet, ktorý sa má starať o jej záujmy a potreby. Na Instagrame však speváčka uverejňuje naozaj zvláštne príspevky, ktoré napovedajú, že niečo zrejme nie je v poriadku.

Detská hviezda s upraveným hlasom

U Britney Spears sa umelecké nadanie prejavilo už v útlom veku. Ako 3-ročná začala navštevovať hodiny tanca, v piatich rokoch sa prihlásila na spev a gymnastiku. Spolu s Christinou Aguilerou a Justinom Timberlakom, s ktorým neskôr tvorila pár, začínala v detskej speváckej show The Mickey Mouse Club. To odštartovalo jej kariéru a dostala príležitosti v reklamách a aj na Broadway.

V roku 1999 vydáva svoj prvý album Baby One More Time, ktorý mal svetový úspech. Britney v tom roku vyhrala niekoľko Grammy, jej hity poznal celý svet a stala sa hviezdou. Zaujímavé je, že hneď na začiatku kariéry podstupovala špeciálne hlasové cvičenia, ktoré jej postupne upravili hlas. Producenti totiž chceli, aby znela jemnejšie a detskejšie. Čoskoro získala prezývku Princezná popu a stala sa jednou z najpredávanejších umelkýň všetkých čias.

Ťažká závislosť na drogách

Po neúspešnom a búrlivom manželstve s tanečníkom Kevinom Federlineom, s ktorým má dvoch synov, sa psychicky zrútila. Predchádzala tomu závislosť na drogách, tlak showbiznisu, manažérov aj producentov. Keďže jej správanie bolo nevyspytateľné, psychiatrické hodnotenia zneli jasne. Speváčka sa už nedokáže o seba postarať sama.

Absolvovala niekoľko pobytov v protidrogovej liečebni, no problémy nakoniec vyvrcholili tým, že jej boli odobraté obe deti a súd ju zbavil svojprávnosti. Boli jej určený dvaja poručníci, ktorí majú plnú kontrolu nad jej majetkom a rovnako môžu rozhodovať o jej živote, vystúpeniach, kontraktoch a podobne.

Oholená hlava a vášnivý bozk s Madonnou

Ikonickou udalosťou v tom čase bolo, keď si to z pobytu v liečebni namierila rovno do kaderníctva, kde si nechala oholiť hlavu. Rovnako svet obletela fotografia, kde sa na pódiu vášnivo bozkáva s Madonnou počas ich spoločného vystúpenia. Už vtedy sa o nej hovorilo ako o kontroverznej hviezde, ktorá má na konte veľké množstvo škandálov. Keďže zo závislosti na drogách sa jej nedarilo vyliečiť, súd rozhodol, že jej ústavná liečba bude nariadená vždy, keď poruší podmienky, ktoré jej rozhodnutím určili.

Britney je nesvojprávna

V máji 2019 informoval The New York Times vo svojom článku o dohadoch, že v liečebni nie je speváčka dobrovoľne. Speváčkina rodina, právnici aj manažéri odmietli celú vec komentovať. Hnutie Free Britney už funguje viac ako 10 rokov, odštartovalo v náväznosti na rozhodnutie súdu o zbavení svojprávnosti.

Napriek tomu, že speváčka sa podľa súdu nedokáže o seba postarať, počas tohto obdobia vydala tri nové albumy, bola porotkyňou v X Factore a účinkovala aj v show v Las Vegas. Po celý čas však nad sebou mala prísny dozor a musela rešpektovať nariadenia súdu, napríklad aj také, že nemá prístup k svojim financiám, tie je spravuje výhradne otec spolu s pomocou právnikov.

Na Instagrame má zvláštny obsah

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jul 14, 2020 at 4:43pm PDT

Pokiaľ súd zbaví človeka svojprávnosti v niektorých štátoch USA, daný človek nemá kontrolu nad svojimi rozhodnutiami ani majetkom. Súd mu udelí opatrovníka, respektíve poručníka. Väčšinou však ide o staršie osoby, seniorov, prípadne ľudí s vážnym postihnutím alebo pacientov ležiacich v kóme. Britney Spears tak nemôže robiť žiadne rozhodnutia z vlastnej vôle. Podrobnosti o tom, prečo má speváčka takýto status, nie sú známe. Špekuluje sa však o možnej bipolárnej poruche.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Jul 9, 2020 at 10:52am PDT

Prečo sa hnutie Free Britney opäť ozýva? Len nedávno sa Britney na svojom Instagrame na niekoľko mesiacov odmlčala. V príprave bola nová show s názvom Britney: Domination, kde mala opäť vystupovať. Svojich fanúšikov však informovala, že momentálne jej je prednejšia rodina. Prezradila, že jej otec má zdravotné problémy a všetky vystúpenia sú zrušené. Odvtedy sa na jej Instagrame objavujú naozaj zvláštne príspevky. Okrem toho, že zdieľa kresby a maľby akéhosi duchovného charakteru, pribúdajú aj videá, na ktorých predvádza vymyslené choreografie, ktoré nevyzerajú vôbec profesionálne.

Pokusy o zrušenie súdneho rozhodnutia

Napriek tomu, že na webe TMS sa opäť objavili informácie, že bola umiestnená do liečebne, Britney to uviedla na pravú mieru. Chce venovať viac času sebe a rodine, fanúšikom zároveň na Instagrame odkázala, aby neverili všetkému, čo čítajú. Naposledy sa Britney zúčastnila súdneho pojednávania 10. mája, kedy sudkyňa nariadila znalecké posudky. Je teda otázne, či ostane naďalej nesvojprávna alebo ju súd tohto statusu zbaví. Petíciu za jej „oslobodenie“ podpísalo už viac ako 100-tisíc ľudí.