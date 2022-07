Metallica „zrušila“ fanúšika, ktorý hejtoval divákov Stranger Things. Eddieho scénu ľudia milujú

Veľmi dôležitú úlohu zohrávala v seriáli Stranger Things aj samotná hudba, ktorú sa tvorcovia rozhodli do deja zakomponovať. Diváci si vďaka tomu obľúbili okrem „Running Up That Hill“ od Kate Bush aj obrovský hit od kapely Metallica, ktorý bol použitý pri ikonickej scéne. Metallica zaznamenala zvýšený nárast počúvanosti tejto skladby, ale aj kritiku, na ktorú sa rozhodla veľmi slušne zareagovať, píše Unilad.

V obrovskom finále 4. série Stranger Things sa dostal mimoriadny priestor postave Eddieho Munsona, ktorého stvárnil Joseph Quinn. Nepochybne si svoju „rozlúčkovú“ scénu zaslúžil. Máme na mysli konkrétne tú, kde na gitare v Upside Down predviedol skladbu Master Of Puppets.

Metallica neskrývala svoje nadšenie

Mnohí fanúšikovia tejto postavy aj seriálu si po skončení skladbu opakovane pustili. Nadšená bola aj samotná metalová legenda, ktorá ju dokonca zdieľala na svojom Instagrame. Kapela priznala, že je nadšená z toho, akým spôsobom bola ich hudba zakomponovaná do Stranger Things a bola použitá práve v takejto kľúčovej scéne.

„Je to veľmi dobre urobené. Až tak, že niektorí ľudia boli schopní uhádnuť pieseň iba vďaka tomu, že videli pársekundový záber na ruky Josepha Quinna v traileri,“ napísala vo svojom statuse Metallica ešte začiatkom minulého týždňa.

Skladba sa páči aj ľuďom, ktorí metal nepočúvajú

Napriek tomu, že je Metallica žijúcou legendou, mladšiemu publiku v mnohých prípadoch ich tvorba známa nie je. No vďaka Stranger Things sa k nej mali možnosť dostať. Čo sa ale niektorým skalným metalovým fanúšikom nepáči.

„Je mi ľúto, že Metallica miluje všetkých tých falošných fanúšikov Stranger Things,“ napísal jeden z nich na margo spomínanej scény.

Metallica na túto poznámku veľmi rýchlo reagovala. „Ak majú radi Puppets, je pravdepodobné, že nájdu aj veľa ďalších skladieb, ktoré sa im budú páčiť,“ odpovedala kapela a vysvetlila, že je jedno, či ste fanúšikom metalu 40 hodín alebo 40 rokov, všetci ste v ich rodine vítaní.

Dostali množstvo chvály

Od fanúšikov sa im na druhej strane dostalo aj množstvo podpory a písali, že ide o najlepšiu scénu v seriáli. Ďakovali, že sa ich hudba objavila v Stranger Things a hovorili aj o príjemnom prekvapení, ktoré na nich čakalo, keď Eddie Munson chytil do ruky gitaru.

Jedna z fanúšičiek sa zdôverila s tým, že jej syn tiež uhádol, o akú skladbu pôjde ešte predtým, ako ju v seriáli videl a potom strávil 6 hodín tým, že sa ju učil hrať. Aj toto je dôkaz toho, že Stranger Things sa stal vo svete fenoménom – podarilo sa mu zaujať ľudí rôznych vekových kategórií a má presah aj do ich reálneho života. Teraz nám už iba zostáva čakať na to, čo prinesie finálna 5. séria.