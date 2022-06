Depp čelí ďalšej žalobe: Muž, ktorý ho obviňuje, sa teší, keď sa postaví pred súd. Aké odškodné chce, nie je jasné

Z výhry sa dlho netešil. Ošiaľ po súde s Johnnym Deppom ešte ani poriadne neutíchol a už sa v médiách šíri správa o ďalšej žalobe, ktorú má herec na krku. Dôvodom je údajný fyzický útok, ktorý mal pred niekoľkými rokmi spáchať, píše portál Unilad.

Žaloba pochádza zo strany lokačného manažéra Gregga Brooksa, ktorý sa odvoláva na údajný incident z roku 2017, kedy sa stretli pri nakrúcaní filmu Mesto lží (City of Lies).

Čelí ďalšiemu obvineniu z fyzického násilia

Podľa žaloby z roku 2018 mu Depp dvakrát adresoval úder do hrudníka a následne mu mal ponúknuť 100-tisíc dolárov za to, že mu to opätuje a udrie ho do tváre. Brooks tvrdí, že mu tento incident spôsobil emocionálne utrpenie.

Johnny Depp with Rocky Brooks after that alleged altercation on set of City of Lies. pic.twitter.com/vB4W509L0Q — Jax 🏴‍☠️🇨🇺 (@TheNamesQ) May 19, 2022

Teší sa, keď sa postaví pred súd

Pat Harris, právnik zastupujúci Brooksa, sa pre The Sun vyjadril, že rozhodnutie poroty v súdnom spore Amber Heard vs. Johnny Depp nemá pre ich prípad žiadny význam.

„Brooksov prípad nie je o dvoch hollywoodskych celebritách zapletených do toxického vzťahu. Ide o napadnutie ťažko pracujúceho člena filmového štábu hviezdou,“ povedal a dodal, že pán Brooks sa teší na deň, kedy sa postaví pred súd.

Ako sa to malo stať?

K incidentu malo dôjsť kvôli námietkam Brooksa ku scéne, ktorá sa práve nakrúcala. V obvinení Deppa sa spomína, že páchol po alkohole a dokonca ho musela z pľacu odviesť ochranka, uvádza Marca.

Depp ale reaguje, že si Brooks spôsobil zranenia sám v dôsledku sebaobrany a provokatérom bol on. Zatiaľ nie je známe, akú náhradu škody Brooks požaduje.