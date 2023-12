Tento seriál musíte vidieť: Podľa divákov je to najlepšia komédia, akú si môžete na Netflixe pozrieť

Niekedy je všetko, čo človek potrebuje, mať chvíľku pokoja, dobré jedlo, teplý nápoj a pustiť si k tomu niečo, pri čom sa nasmeje. Máme pre vás tip na komédiu, ktorú ľudia vychvaľujú do nebies. Beef vraj patrí medzi najlepšie seriály, ktoré si v súčasnosti môžete na Netflixe pozrieť.

Nebudete ľutovať, že ste si ho zapli

Dlhý zimný večer je niekedy najlepšie tráviť pri dobrom filme alebo seriáli. Ak sa chcete zasmiať, odporúčame vám pozrieť si seriál Beef (Ve při). Ako píše Vox, dej seriálu začína v obchode s domácimi potrebami s názvom Forster’s. Danny Cho (Steven Yeun), ktorý sníva o tom, že zarobí dosť peňazí na to, aby mohol priviesť svojich ťažko pracujúcich rodičov z Kórey a umožniť im odísť do dôchodku, sa stretáva s pochmúrnou realitou, keď sa snaží vrátiť niekoľko hibači grilov bez potvrdenia o nákupe.

Každý, kto sa o to niekedy pokúsil, vie, že vrátenie tovaru bez účtenky je nemožná, sizyfovská úloha. Danny chce pomôcť nielen rodičom, ale aj bratovi, no sám je chudobný ako kostolná myš. V tom istom obchode, ale v úplne inej životnej situácii, je Amy Lau (Ali Wong), zakladateľka obchodu Kōyōhaus. Amy je uprostred sprostredkovania akvizičnej dohody s hlavou spoločnosti Forster’s. Dohoda by pre Amy a jej rodinu znamenala milióny dolárov a pohodlný život.

Seriál sa teší veľmi dobrým hodnoteniam

Amy a Danny majú spoločné len dve veci: sú na pokraji svojich síl a nachádzajú sa na parkovisku toho istého obchodu. Obaja chcú z parkoviska odísť, no skrížia si cesty a začnú na seba trúbiť. Padne aj niekoľko nadávok. Ani jeden z nich sa nedokáže zbaviť hnevu a stane sa z toho moment, ktorý navždy zmení ich životy.

Seriál sa v súčasnosti teší veľmi dobrým hodnoteniam. Na webe Rotten Tomatoes má od kritikov 98 % a od divákov 87 %. Na ČSFD ľudia taktiež nešetria slovami chvály a seriál si získal 75 %. Na IMDb si zas vyslúžil hodnotenie 8 hviezdičiek z 10.